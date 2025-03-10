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打造多元共融職場 證交所響應2025年「性別平等敲鐘」活動

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣證券交易所響應2025年WFE「性別平等敲鐘」活動(臺灣證券交易所/提供)
臺灣證券交易所響應2025年WFE「性別平等敲鐘」活動(臺灣證券交易所/提供)

為響應國際倡議並推動性別平等，臺灣證券交易所今(2025)年第五年參與由世界交易所聯合會（World Federation of Exchanges, WFE）發起的「性別平等敲鐘」（Ring the Bell for GenderEquality）活動，展現對性別平權的堅定支持。

這次活動適逢國際婦女節，證交所在董事長林修銘、總經理李愛玲及副總杜惠娟帶領下，女性主管齊聚響應，以行動傳遞對職場性別平權的承諾，並藉此向國際發聲，展現台灣在促進性別多元與包容的積極作為。同時，在WFE 3月7日公布傑出女性領導人評選活動中，李愛玲獲選為全球資本市場傑出女性領導人（Women Leaders 2025），此獲選並刊登於WFEFocus 3月月刊。李愛玲表示，此獎項應歸功於臺灣證券交易所全體同仁努力，也代表台灣資本市場治理文化進步及證交所推動性平職場之作為，已獲國際肯定。

證交所長期致力於打造多元、平等與包容的職場環境，不僅確保員工男女比例均衡，亦透過開設性騷擾防治及性別平等相關課程，提升員工對職場權益的認識與保障。同時，證交所亦制定性騷擾防治規範，確保員工擁有安全、友善的工作環境，進一步提升企業向心力與職場文化。

為促進上市櫃公司重視董事會成員的專業與性別多元化，證交所自2013年起積極推動企業改善董事會性別結構，2015年首次將女性董事比例納入「公司治理評鑑」指標，逐步提高加分標準，並於2021年底修正「上市上櫃公司治理實務守則」，建議女性董事比率宜達董事席次的三分之一，藉此促使企業積極提升董事會性別平衡。

證交所表示，透過參與「性別平等敲鐘」活動，不僅展現對性別平等與婦女賦權的重視，也希望藉由國際平台，與全球交易所交流經驗，共享台在推動性別平等方面的成果。未來將持續與市場參與者攜手合作，強化資本市場的包容性，並透過企業治理與市場機制，推動更平等、更多元、更永續的金融生態系統，共同邁向全球金融市場的典範。

證交所總經理李愛玲獲選WFE 2025年傑出女性領導人(臺灣證券交易所/提供)
證交所總經理李愛玲獲選WFE 2025年傑出女性領導人(臺灣證券交易所/提供)

職場 證交所 資本市場

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