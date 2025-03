打造多元共融職場 證交所響應2025年「性別平等敲鐘」活動

為響應國際倡議並推動性別平等,臺灣證券交易所今(2025)年第五年參與由世界交易所聯合會(World Federation of Exchanges, WFE)發起的「性別平等敲鐘」(Ring the Bell for GenderEquality)活動,展現對性別平權的堅定支持。

這次活動適逢國際婦女節,證交所在董事長林修銘、總經理李愛玲及副總杜惠娟帶領下,女性主管齊聚響應,以行動傳遞對職場性別平權的承諾,並藉此向國際發聲,展現台灣在促進性別多元與包容的積極作為。同時,在WFE 3月7日公布傑出女性領導人評選活動中,李愛玲獲選為全球資本市場傑出女性領導人(Women Leaders 2025),此獲選並刊登於WFEFocus 3月月刊。李愛玲表示,此獎項應歸功於臺灣證券交易所全體同仁努力,也代表台灣資本市場治理文化進步及證交所推動性平職場之作為,已獲國際肯定。

證交所長期致力於打造多元、平等與包容的職場環境,不僅確保員工男女比例均衡,亦透過開設性騷擾防治及性別平等相關課程,提升員工對職場權益的認識與保障。同時,證交所亦制定性騷擾防治規範,確保員工擁有安全、友善的工作環境,進一步提升企業向心力與職場文化。

為促進上市櫃公司重視董事會成員的專業與性別多元化,證交所自2013年起積極推動企業改善董事會性別結構,2015年首次將女性董事比例納入「公司治理評鑑」指標,逐步提高加分標準,並於2021年底修正「上市上櫃公司治理實務守則」,建議女性董事比率宜達董事席次的三分之一,藉此促使企業積極提升董事會性別平衡。