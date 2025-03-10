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美好現金殖利率10% 統一、宏遠突破4% 暫傲視證券股

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

上市櫃公司陸續公布2024年度股利，在證券商方面，目前已有五檔公司完成配息公告。從最新數據來看，美好證（6021）以10%的現金殖利率領先，統一證（2855）與宏遠證（6015）則分別突破4%的大關，成為投資人熱議的焦點。

根據統計，以10日收盤價計算，美好證在預計2024年現金股利2.44元中，現金殖利率10%領跑群雄，宏遠證2024年現金股利0.5元，現金殖利率4.61%，統一證2024年現金股利1.1元，現金殖利率4.05%緊追在後。

市場人士表示，從各家證券公司的配息策略來看，美好證憑藉高額現金股利締造出市場領先的高殖利率形象，吸引了眾多追求穩定收益的投資人；統一證與致和證（5864）則採用現金與股票股利相結合的方式，力圖在維持現金流穩定的同時、提升總體回饋；而宏遠證與大展證（6020）則維持投資人接受度較高的現金方式回饋股東。

業界觀察指出，證券公司股利政策不僅展現出企業對未來獲利的信心，也反映出在激烈競爭的金融市場中，如何在穩健經營與回饋股東之間取得平衡。隨著更多證券公司陸續公布配息

計畫，市場將有望更全面地呈現出未來資本回饋與金融業發展的整體趨勢。

股利 高殖利率

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