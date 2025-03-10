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台灣50指數成分股調整 月營收創歷史新高共4家

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
台灣50指數中，月營收創歷史新高共4家。圖/口袋證券提供
台灣50指數中，月營收創歷史新高共4家。圖/口袋證券提供

2025年第一季臺灣50指數成分股換股名單出爐，根據臺灣指數公司公布審核結果，臺灣50指數成分股將納入萬海（2615），並且刪除台化（1326），相關成分股納入與刪除將帶動三大法人買賣超。口袋證券說明，指數型ETF投資逐漸成為主流，尤其受年輕族群的歡迎，投資人也可藉由觀察50指數成分股變動，了解ETF特性以制定適合自身的投資策略。

臺灣50指數收錄全台市值前50大上市公司，萬海符合指數條件，故納入臺灣50指數成分股之中，此次指數變動自3月21日交易結束後生效。

口袋證券提醒投資人，指數生效將帶動個股成交量，投資人須了解公司營運狀況與交易狀況，根據「口袋台股」APP彙整資料，萬海月營收年增連12個月成長、每股盈餘創8季新高、本益比為8，截至3月7日外資連買超17天、主力連17日買超。

臺灣50指數目前權重占比最高個股分別為台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、台達電（2308）、富邦金（2881）。

口袋證券根據「口袋台股」APP彙整資料，補充說明目前50指數成分股狀況，月營收創歷史新高共4家、月營收連3月成長共11家，本益比小於20倍共27家，而月營收連3月衰退共6家，未有月營收創歷史新低的公司。

營收 萬海

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