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詩肯營收／2月1.27億元 年後買氣趨緩致年減26.16%

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北即時報導

台灣連鎖家具龍頭詩肯（6195）10日公告2月營收1.27億元，受農曆年後買氣趨緩，以及春節因素影響，年減26.16%，今年累計營收4.16億元，則年減8.08%。

詩肯表示，今年農曆春節落點較早，在家具汰舊換新潮發酵過後，淡季提早到來，影響2月銷售表現，其中台灣本業營收8,521萬元，年減21.68%，轉投資新加坡NOVA營收4,160萬元，年減33.91%。

近期房市受大環境因素，交易量明顯減少，不少專家與機構都認為，今年房市可能出現「量縮、價回調」的狀況，雖然成交量相對偏冷，但價格如果有所修正，反而能讓自住需求進場意願更高，對於家具市場來說，反而是好消息，而若房市交易回歸理性，政府應不會再出重手抑制，市場也會趨於穩定。

詩肯表示，以近期接單狀況看來，台灣的營收動能仍有一定支撐，並未受到房市有太大影響，營收波動仍屬正常的淡旺季因素，而新加坡NOVA今年營運也可望谷底反彈，因此對未來仍是審慎樂觀看待。

詩肯表示，截至2月底，全台門市為86店，在既有的詩肯柚木、詩肯居家與詩肯睡眠外，詩肯也推出新品牌，去年已經推出新加坡NOVA家具在台北微風南京與新竹街邊店兩店，測試消費者接受度，今年中也規劃再有「FRANKEN德國法蘭克名床」品牌加入營運行列。

詩肯也說，觀察近期消費狀況，民眾的消費習慣逐漸往百貨商場集中，因此仍會持續尋找合適的百貨商場設櫃，預期百貨店營收比重可再成長。

房市 新加坡 營收

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