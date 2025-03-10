振宇五金營收／2月1.5億元 年增4.3%

振宇五金（2947）10日公告2月合併營收為1.5億元，年增4.3%，累計合併營收3.6億元，年增7.3%，顯示穩健成長動能。

振宇五金表示，成長主要來自年後專業工具需求回溫，其中土木工具銷售成長26.27%、機械手工具成長19.47%，2月會員消費佔比達46.5%，貢獻56.82%營收，且會員平均消費金額為非會員的1.2倍。

然而，振宇五金指出，2月成長幅度相較前期放緩，主要受農曆春節影響，建築、裝修及工業維護領域多在假期停工，且專業技術人員通常元宵節後才陸續復工，導致市場需求回溫延後。隨著工程與裝修市場逐步恢復，公司預期3月營收將進一步增長。

振宇五金於6日法說會說明，公司強調未來仍將以「拓展市場、數位升級、產品差異化與永續創新」為核心發展方向。市場拓展方面，公司計劃深化北部與南部市場布局，並強化電商與線上行銷布局，打造全通路經營模式。在數位轉型方面，公司將持續升級數位會員系統與智慧供應鏈管理，以提升營運效率，並透過會員數據分析與行銷活動提高數位會員經濟。在商品差異化與自有品牌策略上，公司表示將擴展防水、五金零件、電路改修等高齡建築維護商品，深化市場需求，並強化綠色商品比例，導入ESG（環境、社會、公司治理）標準，最後，公司積極推動永續創新與ESG發展，包含「租就GO」工具共享服務，租用次數年增42.9%，租賃品項持續增加，全省品項已達13種工具。另推動太陽能光電計畫，已在七家門市與南部倉儲建置太陽能系統，降低碳排放，確保企業營運符合永續發展趨勢。

在人才培育方面，為強化員工激勵機制，振宇五金於2月26日董事會決議，擬發行30萬股限制型員工新股，根據個人績效、公司營運表現與服務年資進行發放，期望藉由股權激勵計畫提升員工向心力與企業競爭力。董事長 曾善表示，員工是企業成長的重要支柱，透過限制型員工新股計畫，將能進一步強化人才留任與企業競爭優勢，未來也將陸續推出更多人才培育與獎勵方案，以確保公司長期穩健發展。

此外，振宇五金亦積極支持企業運動文化，「振宇五金2947盃全國壘球邀請賽墾丁站」將於本月29日、30日於屏東恆春盛大舉行，邀請全國壘球隊伍共襄盛舉。壘球為公司重要企業文化之一，旗下ZAP壘球隊今年1月奪得全國賽冠軍，並獲總統接見，展現企業團隊合作與挑戰精神。此外，振宇五金於2024年榮獲教育部體育署「企業聘用運動指導員表揚」，肯定振宇五金在促進職場運動與員工健康管理方面的努力。