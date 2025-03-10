證交所：外資上周大賣台積電6.78萬張 居外資賣超之冠

台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超1791.99億元，其中賣超台積電6.78萬張最多，買超最多的是中鋼的8.62萬張。

證交所指出，上周外資在集中市場總買進金額為6387.77億元，總賣出金額8179.76億元，賣超1791.99億元。統計自今年年初至3月7日止，外資總買進金額為5兆736.24億元，總賣出金額5兆4694億元，累計賣超3957.76億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為31兆7583.27億元，占全體上市股票市值的43.81%，較2月27日的32兆8387.54億元，減少1兆804.27億元。

個股比較方面，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為中鋼、凱基金、群創；賣超最多的前三名上市公司為台積電、鴻海、中信金。