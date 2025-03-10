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外資賣超287億元 台積電遭連十賣、但竟買超中鋼3.59萬張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。本報資料照片
台股示意圖。本報資料照片

台股10日以22,459.15點收盤，下跌116.92點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超287.18億元，連十賣，統計外資買賣超個股發現， 權王台積電（2330）跌破千元， 遭外資連續10個交易日賣超，不過，外資買超中鋼（2002）35,964張，居買超個股冠軍，已獲外資連續13個交易日買超。

台股早盤以22,548.98點開出，一度翻紅至22,641.25點， 但不敵賣壓再往下跌，一度下滑至22,407.57點，終場以22,459.15點收盤，跌幅0.52%，權王台積電跌破千元，收在998元，影響大盤指數約56點，

開低，早盤雖一度翻紅，可惜仍是不敵賣壓，權王台積電跌破千元，收在998元，下跌7元，跌幅0.69%，影響大盤指數約56點；聯發科（2454）收1,395元， 下跌70元， 影響大盤指數約33點；世芯-KY（3661）、聯鈞（3450）、智邦（2345）、緯穎（6669）、南亞科（2408）、華星光（4979）等也都是量大弱勢股。

統計三大法人賣超345.01億元，包括外資賣超287.18億元，投信買超43.55億元，自營賣超（合計）101.38億元，其中自營商（自行買賣）賣超21.48億元，自營商（避險）賣超79.89億元。

統計外資賣超前十大個股依序是中信中國50正2（00753L）、南亞科、台積電、彰銀（2801）、長榮航（2618）、元大台灣50（0050）、友達（2409）、台新金（2887）、群益台灣精選高息（00919）、仁寶（2324）等；外資賣超南亞科22,140張，股價爆量收在39.35元， 下跌0.6元， 跌幅1.5%。

台積電跌破千元，最後一盤爆出6,206張成交量， 稍微拉升1元股價， 終場以998元收盤，市值跌破26兆元，下滑至25兆8,808億元，外資賣超12,945張，連十賣，合計賣超13萬7,493張。

統計外資買超前十大個股依序是中鋼、群益優選非投等債（00953B）、聯電（2303）、台玻（1802）、力積電、新光金（2888）、華邦電（2344）、玉山金（2884）、復華台灣科技優息（00929）、耿鼎（1524）等；外資買超中鋼35,964張， 居買超個股冠軍，已連續13個交易日買超，合計買超24萬1,443張。

台積電 外資

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