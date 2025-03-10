Gogolook 2月營收創同期新高 上半年改列上市

信任科技服務商Gogolook-創（原上市股票簡稱「走著瞧 - 創」，股票代號：6902）10日表示，持續受惠於海外市場擴張與多元產品線佈局下，2月單月營收為0.78億元，年增17.7%，創歷史同期新高。累計前2月累計營收為1.54億元，年增8.5%，看好2025年三大服務版圖將均衡鼎立，營收持續成長達到關鍵規模，利用AI持續提升營運效率，獲利表現亦可望顯著改善，成為連續獲利的元年。

展望2025年，Gogolook表示，看好今年重回高速成長軌道，在企業端防詐方面，由於台灣與全球打詐政策加速推進，企業與政府機構更積極主動投入防詐帶來新商機，加上併入收購ScamAdviser整年營收，今年企業端防詐將顯著成長。金融科技方面，袋鼠金融Roo.Cash已成為全台流量最大的金融媒合平台，今年在加強流量轉化為營收以及持續提供創新服務下，亦看好持續強勁成長。而以Whoscall為主的消費者防詐服務隨著全球的MAU（月活躍用戶）持續成長下，將持續穩健成長，三大服務版圖也將更均衡鼎立。

Gogolook指出，營收持續成長達到關鍵規模（critical mass），利用AI持續提升營運效率，獲利表現亦可望顯著改善，成為連續獲利的元年。

Gogolook已於去年11月下旬獲臺灣證券交易所董事會准改列一般板上市，預定於3月18日舉行改列上市前業績發表會，可望於2025年上半年轉板。日後改列一般板有望能擴大投資人參與，進而提升交易流動性以及資本市場能見度，加速開拓海外市場與吸引優秀人才。

此外，在企業端佈局，Gogolook表示，海內外多項合作案持續順利推進，加上收購ScamAdviser將併入整年度營收，預期成長增速較高。Gogolook以ScamAdviser為品牌積極拓展企業防詐服務與加速跨入歐美市場，並於近日參與於西班牙巴塞隆納舉行的 MWC 2025（世界行動通訊大會），展示AI 防詐技術，共同探討詐騙崛起對全球各產業與政府的影響。ScamAdviser的防詐技術已被多家歐美企業採用，涵蓋電子商務、資安、社群媒體等領域，並與 Google 等國際科技企業合作，期盼進一步提升國際能見度，擴大企業客戶群。

台灣與全球政府積極打擊詐騙，陸續制定相關法規與政策，金融業為首的企業更加積極防詐，採取實際行動。Gogolook觀察，近期企業客戶主動接洽與合作洽談速度明顯提升，有助於Gogolook持續佈局企業防詐相關商機。兆豐銀行本月初宣布與Gogolook合作，兆豐銀行客服和全台分行將全數採用「Whoscall 認證商家號碼」服務，避免不法人士冒用兆豐銀行名號向民眾進行詐騙，跨界聯手保護民眾財產安全。

Gogolook表示，以袋鼠金融為主的金融科技，今年將更加強將流量轉換成營收與優化獲客效率。袋鼠金融Roo.Cash自2020年上線，透過所累積的AI科技優勢與持續創新，在短短四年間發展成全台流量最大的金融媒合平台，且領先趨勢逐漸穩固。將持續專注在金融防詐以及普惠金融方面的創新，建立消費性數位金融生態圈，目標成為首選的消費金融平台。

Gogolook強調，持續投資創新的AI應用與服務與海外佈局。Gogolook著重投資品牌效益與Whoscall的MAU（月活躍用戶）增長，泰國MAU已正式超過台灣，成為Whoscall用戶最多的地區，接下來在策略上也將更著重將流量轉換成營收。去年起透過實施台北、曼谷的雙營運總部計畫，不僅加強投資泰國市場，更期盼帶動整個東南亞市場的成長。同時，Gogolook也繼續深化與國際組織、各國政府和大型企業的合作，拓展品牌力與影響力。

Gogolook指出，將在個人資安、企業防詐與普惠金融科技持續創新，期待在保護更多民眾與企業的同時，發展穩健而多元的營收來源。此外，將保持開放與鼓勵創新的文化，聚集優秀人才，並致力提供卓越的用戶體驗。目標長期成長表現優於全球產業平均，並藉由維持出色的投資效率，追求持續的營收與獲利成長，目標獲利能有跳躍式的成長。