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輔信營收／2月年月雙增 擴大產品應用廣度、深化通路布局

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

輔信科技（2405）10日公告2025年2月合併營收1.49億元，較上月與去年同期分別成長26.06％與14.61％，累計1-2月合併營收2.68億元。

近年來，輔信積極布局邊緣運算領域，開發多款適用於相關應用的新產品，並於去年底開始向海外子公司出貨AI PC新產品，隨著近期產品陸續到貨，後續將加速市場拓展。2月合併營收呈現年增與月增，主要受惠於邊緣AI發展帶動高階機種出貨提升，加上整體經濟環境較去年回穩，客戶需求也逐步回升。

輔信表示，觀察近期出貨狀況，高階迷你應用電腦及工業Panel PC等產品成長，主要部署於邊緣端的應用場域，以提升作業效率。顯示客戶對設備投資更加著重於具備高效能、高可靠性的產品。

為了進一步拓展工業自動化、物聯網(IoT)及邊緣AI的市場機會與客戶基礎，輔信科技將於3月11日至13日參加全球最大嵌入式電子與工業電腦應用展「Embedded World 2025」，展出一系列專為邊緣 AI 應用打造的嵌入式系統解決方案，主力展出包含工業觸控電腦 (HMI/ Panel PC)、Edge PC、嵌入式Box PC及其模組化設計特色。

展望今年，儘管全球經濟環境仍面臨諸多挑戰，輔信將持續關注美國貿易政策發展對供應鏈的影響，並靈活調整接單策略，以適應市場變化。近年來，公司在優化產品組合的策略下，平均毛利率得維持40%左右。今年，除持續優化產品策略外，將加大對於邊緣AI與工控產品的開發，同時也新增高性價比產品區塊，期藉由多元的產品組合，搭配積極拓展新客戶，得擴大產品應用領域範疇，以驅動營運正向表現。

AI 營收

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