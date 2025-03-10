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創新價值獲投資人認可 創新板公司股價淨值比表現亮眼

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
創新板公司與上市櫃公司產業別股價淨值比(資料日期：2025 年 2 月底；資料來源：臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心官網。)
創新板公司與上市櫃公司產業別股價淨值比(資料日期：2025 年 2 月底；資料來源：臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心官網。)

臺灣證券交易所今(2025)年1月6日推出創新板 2.0，取消合格投資人限制後，許多優質企業陸續主動接洽並表達申請意願，包括數家入選國發會國家新創品牌 NEXT BIG 之指標新創企業，顯示創新板確實滿足創新企業需求。新制上路後，無論交易制度或投資便利性，皆等同一般板，伴隨資訊透明度更加強化，將促使創新板成為市場新焦點。

創新板 2.0 上路以來，外界在意之流動性不足、未能有效估值等疑慮均已消除，成交表現方面，兩個月以來不僅成交值已超越去(2024)年全年度四成，亦有公司因流動性已有明顯好轉，公開表態將續留創新板，不急於改列，此外，近期亦有創新板公司獲國際指數納入成分股，顯示創新板已進入國際投資人視野，將更進一步引入國際資金活水。

在估值方面，根據證交所最新整理數據顯示，市場給予創新板公司更高的股價淨值比（P/B Ratio），全體創新板平均 4.47倍，高於上市 2.46 倍及上櫃 2.85 倍，在目前掛牌產業類別中，包含生技醫療、半導體、綠能環保、電子零組件及汽車工業等五類之平均股價淨值比，均優於上市櫃同產業，而數位雲端產業之上市及創新板同具有亮眼表現。這不僅代表創新板企業的市場評價提升，更彰顯在政策支持與市場機制改善下，投資人願意對高成長的創新公司給予更高估值。

證交所表示，創新板 2.0 推出後，不僅成功提升市場流動性，更在股價淨值比表現方面超越市場預期，展現強勁成長潛力。證交所將持續致力於吸引更多國內外優質企業加入，讓台灣資本市場在創新板與一般板雙引擎推進下，邁向國際競爭新高峰。

創新板 淨值比

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