保瑞營收／2月17.3億元、年增96.3% 前二月增六成

保瑞（6472）10日公告2月合併營收17.27億元，月增5.54%、年增96.32%，累計今年前二月合併營收33.63億元，年增59.81%。營收年增主因美國Upsher-Smith廠的營收及美國馬里蘭廠營收納入合併所致。

保瑞表示，竹南廠原先延遲的新客戶技術轉移進度已加快，美國馬里蘭的無菌針劑廠的產線亦全面恢復作業，整體營運已回歸常軌。然而，Upsher-Smith部分學名藥產品仍持續面臨價格壓力，公司正積極評估在符合既有供應協議的前提下逐步停止相關產品的銷售，以期優化獲利結構。

保瑞表示，與去年同期相比，加拿大廠持續展現穩健表現，受惠於重量級客戶持續委外生產，充分彰顯保瑞作為全球製造夥伴的價值；而Vigafyde口服液銷售表現佳，持續為全球銷售業務的成長及轉型貢獻動能。保瑞表示，儘管2025年上半年有計劃中的調整工作陸續執行，但公司憑藉豐富的整合及製造能力，可望於調整完畢後為集團帶來新一波營運動能。