jpp-KY泰國新廠動土 產能有望倍增

jpp-KY（5284）經寶精密日前公告2025年2月營收達2.71億元，創下單月歷史新高紀錄，為因應市場供不應求的狀況，今年初召集董事會於臨時議案提案時，董事長鍾國松立即表示為了能夠更好的滿足客戶需求，緩解公司部份產線的瓶頸，將在經寶於2024年下半年新購置的土地上，以最安全高效的方式擴建全新的自動噴烤漆廠，並在緊鑼密鼓的籌畫當中，於今日2025年3月10日舉行開工動土典禮，屆時預期將可拓展兩倍的噴漆產能，以服務更多機櫃類的客戶。

經寶為泰國一家專注於精密機構件生產製造的專業製造商，產品廣泛應用於伺服器、電信資料中心、航太、能源、醫療、交通、食品工業等領域，擁有ISO14001、AS9100、TS16949以及美國航太工業Nadcap焊接、化學處理、熱處理等技術，除了地處泰國，完美避開美國關稅衝擊，在AI與航太產業的需求穩定成長下，憑藉區域生產優勢、精密製造技術與積極的擴產計畫，公司未來將有機會進一步擴大市占率，營收成長動能強勁。隨著新廠投產，經寶將持續挑戰更高業績紀錄，為股東與投資人帶來長期穩健的成長價值。