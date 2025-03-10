快訊

被列幫主接班人選 竹聯幫仁堂大哥「麥可」遭拘提…涉組織犯罪案

苗栗台南2私中將走入歷史 龍德家商免除專輔「起死回生」

當2幼童面殺害鄰居夫妻 6旬狠男拒認罪一審判死刑

陽明營收／2月146億元月減年增 密切觀察關稅戰帶來影響

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

陽明（2609）2025年2月單月營收為146.94億元，較1月營收減少28.99億元，減幅為16.47%，較去年同期營收增加新台幣4.38億元，增幅為3.07%。

2025年全年累計至今營收為322.87億元，較去年同期營收新台幣282.53億元，增加新台幣40.34億元，增幅為14.28%。

陽明海運農曆春節後市場需求放緩，使需求減少，營收跟著受到影響。2月主要國家製造業PMI指數呈現復甦不均現象，中國大陸、美國及東協製造業持續復甦，日本、歐元區製造業仍處於收縮區間，但緊縮程度放緩。

近期美、加、墨、中的關稅戰升級及4月初美國將實施對等關稅措施恐將對跨境貿易、供應鏈帶來不利影響，對市場未來需求影響需密切觀察。此外以哈和談進度膠著，是否復航紅海仍需視和談進度在確保航行安全情況下審慎評估。

航運市場目前正處於海運聯盟重組船舶調度過渡時期，加上北歐港口受到極端天氣惡化、鹿特丹港(Rotterdam)及勒阿弗爾港(Le Havre) 罷工影響，導致港口嚴重擁堵及等待時間拉長，故在維持穩定航班服務情況下，將依各港口延誤狀況逐航次以跳港、更換港序或調派船舶等應變措施因應。

新台幣 營收

延伸閱讀

加拿大新總理上任 繼續對抗美關稅戰

對美關稅戰有經驗 中國要藉談判角力

關稅戰效應 IC 設計湧急單 聯詠、瑞昱等淡季不淡

散裝、貨櫃短線走勢背離

相關新聞

這個創新板太狠了！4.47倍股價淨值比竟超越上市櫃均值

創新板2.0上路以來，成交量能明顯擴大，連股價淨值比（P/B Ratio）也超越上市櫃公司均值。根據證交所最新整理數據顯...

台股下跌116點 三大法人賣超345億元

台股10日開低，早盤雖一度翻紅，可惜仍是不敵賣壓，權王台積電（2330）跌破千元，收在998元，影響大盤指數約56點，終...

2月營收超標 法人調高這檔散熱股目標價

奇鋐（3017）受惠組裝廠重啟對液冷零組件拉貨動能，帶動2月營收表現優於市場預期，加上GB200下半年出貨量將較上半年更...

台積電破千元聯發科疲軟 台股跌逾百點失守22500點

市場持續消化美國提出對等關稅的利空消息，台股今天開低震盪，終場下跌116.92點收在22459.15點，台積電今天失守千...

台積電最後一盤爆6,206張成交量 收998元、市值25.88兆

台股10日收22,459.15點， 下跌116.92點，權王台積電（2330）跌破千元，最後一盤爆出6,206張成交量，...

台積電2月營收月減逾一成 股價今日失守千元

台積電今（10）日公布2025年2月合併營收2,600.09億元，月減11.3%，但年增43.1%；累計1至2月合併營收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。