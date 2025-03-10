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台股下跌116點 三大法人賣超345億元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股。聯合報系資料照／記者林澔一攝影
台股。聯合報系資料照／記者林澔一攝影

台股10日開低，早盤雖一度翻紅，可惜仍是不敵賣壓，權王台積電（2330）跌破千元，收在998元，影響大盤指數約56點，終場以22,459.15點收盤，下跌116.92點，跌幅0.52%，成交量3,379.9億元，三大法人賣超345.01億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超287.18億元，投信買超43.55億元，自營賣超（合計）101.38億元，其中自營商（自行買賣）賣超21.48億元，自營商（避險）賣超79.89億元。

台股早盤以22,548.98點開出，一度翻紅至22,641.25點， 但不敵賣壓再往下跌，一度下滑至22,407.57點，終場以22,459.15點收盤；台積電以平盤1,005元開出後走跌， 一度下滑至992元，終場收在998元， 下跌7元，跌幅0.69%影響大盤指數最多；聯發科（2454）收1,395元， 下跌70元， 影響大盤指數約33點，世芯-KY（3661）、聯鈞（3450）、智邦（2345）、緯穎（6669）、南亞科（2408）、華星光（4979）等也都是量大弱勢股。

各類股表現上，玻陶類股上漲5.48%，由台玻（1802）領漲；油電燃氣類股上漲2.46%， 台塑化（6505）表現強勢；另外，塑膠類股、食品類股、造紙類股等漲幅都超過1%；鋼鐵、水泥、電機、電器電纜、汽車、營建、金融股等也都是上漲。

台積電 自營商

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