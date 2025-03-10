2月營收超標 法人調高這檔散熱股目標價

奇鋐（3017）受惠組裝廠重啟對液冷零組件拉貨動能，帶動2月營收表現優於市場預期，加上GB200下半年出貨量將較上半年更上一層樓，法人調高今年全年獲利預估值及目標價，維持「買進」投資評等。

奇鋐2月營收80.2億元，月增17.9%、年增76.1%，累計前二月營收已達法人預估第1季營收預估數約70%，優於預期，主要拜組裝廠GB200組裝良率於農曆春節後明顯提升，重啟對液冷零組件拉貨需求。

展望今年第1季，考量到初期GB200出貨的終端客戶以四大CSP為主，投顧法人推估奇鋐在水冷板供應初期的供貨份額高達八成，加上子公司富世達同步出貨快接頭模組，預期3月營收將會持續月成長，上修單季營收及獲利預估表現。

法人看好，隨GB200放量出貨，預估奇鋐第1季GB200出貨量為2000至2500櫃，第2季持續增加達6,000至8,000櫃，且下半年出貨量將優於上半年，水冷板供貨份額將維持在五至六水準，今年全年水冷相關產品營收占比將由去年的5%大幅提升為18%至20%。

法人預估奇鋐今年3DVC出貨量成長幅度將逾25%，主要原因除身為輝達RTX創世版的3DVC散熱模組主要供應商、及亞馬遜Tranium2伺服器採氣冷為主，且奇鋐為第一大供應商外，加上HGX系列AI伺服器的3DVC採用率約略五成。