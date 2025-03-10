快訊

北部醫大生遭酒駕撞死電腦斷層要花7天 受害母反問：頭七在台中辦嗎

幕後／馬英九決定親赴移民署有3原因 跟賴清德政府直球對決

管道奇襲！俄軍躲天然氣管4天包抄攻擊 烏軍棄械竄逃

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電最後一盤爆6,206張成交量 收998元、市值25.88兆

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電。圖／聯合報系資料照片
台積電。圖／聯合報系資料照片

台股10日收22,459.15點， 下跌116.92點，權王台積電（2330）跌破千元，最後一盤爆出6,206張成交量， 稍微拉升1元股價， 終場以998元收盤，下跌7元，跌幅0.69%，影響大盤指數約56點，市值跌破26兆元， 下滑至25兆8,808億元。

台積電早盤以1,005元平盤開出， 股價開平走低，一度下滑至992元，失守千元關卡， 平了去年11月的盤中低點，終場收在998元；台積電今年1月7日盤中曾寫下1,160元的歷史新高價，統計從天價回跌至盤中低點992元以來，股價下跌168元， 跌幅14.48%， 市值縮水4.35兆元。

台積電10日盤後公佈2月合併營收2,600億900萬元，月減11.3%，年增43.1%。累計2025 年1至2月營收5,532億9,700萬元，年增39.2%；台積電將在18日除息，去年第4季每股配發4.5元現金股利，合計將發出1,166.97億元，市場關注是否再上演秒填息。

台積電在先前法說會時提出第1季展望，預估首季美元營收250~258億美元，平均值估將季減5.5%，符合市場預估平均值；若以新台幣32.8元兌1美元匯率假設，毛利率預估為57~59%、營益率46.5~48.5%，毛利率高標持平、營益率略微下滑。

台積電 營收

延伸閱讀

台積電2月營收月減逾一成 股價今日失守千元

台積電營收／2月2,600億元 月減11.3%、年增43.1%

台積電營收／2月逾2,600億元、月減11.3% 歷年同期新高

台積電赴美投資千億美元 鍾小平告發卓榮泰、郭智輝涉外患、瀆職罪

相關新聞

台股下跌116點 三大法人賣超345億元

台股10日開低，早盤雖一度翻紅，可惜仍是不敵賣壓，權王台積電（2330）跌破千元，收在998元，影響大盤指數約56點，終...

2月營收超標 法人調高這檔散熱股目標價

奇鋐（3017）受惠組裝廠重啟對液冷零組件拉貨動能，帶動2月營收表現優於市場預期，加上GB200下半年出貨量將較上半年更...

台積電破千元聯發科疲軟 台股跌逾百點失守22500點

市場持續消化美國提出對等關稅的利空消息，台股今天開低震盪，終場下跌116.92點收在22459.15點，台積電今天失守千...

台積電最後一盤爆6,206張成交量 收998元、市值25.88兆

台股10日收22,459.15點， 下跌116.92點，權王台積電（2330）跌破千元，最後一盤爆出6,206張成交量，...

台積電2月營收月減逾一成 股價今日失守千元

台積電今（10）日公布2025年2月合併營收2,600.09億元，月減11.3%，但年增43.1%；累計1至2月合併營收...

台股下跌116點收22,459點 台積電跌破千元、終場收998元

台股10日表現疲弱，早盤以22,548.98點開出，終場收22,549.15點，下跌116.92點，跌幅0.52%，成交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。