台積電最後一盤爆6,206張成交量 收998元、市值25.88兆

台股10日收22,459.15點， 下跌116.92點，權王台積電（2330）跌破千元，最後一盤爆出6,206張成交量， 稍微拉升1元股價， 終場以998元收盤，下跌7元，跌幅0.69%，影響大盤指數約56點，市值跌破26兆元， 下滑至25兆8,808億元。

台積電早盤以1,005元平盤開出， 股價開平走低，一度下滑至992元，失守千元關卡， 平了去年11月的盤中低點，終場收在998元；台積電今年1月7日盤中曾寫下1,160元的歷史新高價，統計從天價回跌至盤中低點992元以來，股價下跌168元， 跌幅14.48%， 市值縮水4.35兆元。

台積電10日盤後公佈2月合併營收2,600億900萬元，月減11.3%，年增43.1%。累計2025 年1至2月營收5,532億9,700萬元，年增39.2%；台積電將在18日除息，去年第4季每股配發4.5元現金股利，合計將發出1,166.97億元，市場關注是否再上演秒填息。

台積電在先前法說會時提出第1季展望，預估首季美元營收250~258億美元，平均值估將季減5.5%，符合市場預估平均值；若以新台幣32.8元兌1美元匯率假設，毛利率預估為57~59%、營益率46.5~48.5%，毛利率高標持平、營益率略微下滑。