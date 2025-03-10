台積電2月營收月減逾一成 股價今日失守千元

台積電今（10）日公布2025年2月合併營收2,600.09億元，月減11.3%，但年增43.1%；累計1至2月合併營收為5532.97億萬元，年增加39.2%。

台積電今日股價並未因宣布加碼投資美國千億美元，及部分外資雖釋出報告仍長期看好，維持目標價，外資反而擔心美國製造成本高，稀釋毛利率表現，近來外資連九賣，今日以998元作收，下跌7元，失守千元，但跌幅僅0.69%。

台積電1月受到121大震影響，認列相關地震損失53億元，分析師先前已預期期2、3月營收將呈現月減走勢，短期表現可能承壓。

台積電先前於法說會釋出本季營運展望，預估單季營收介於250億美元到258億美元，平均值季減5.5%，符合市場預期；毛利率估57%至59%、營益率預期約46.5%至48.5%，毛利率高標持平上季，營益率中間值季減1.5個百分點。

台積電稍早表示，本季認列扣除保險理賠後相關地震損失約53億元，公司正傾力補足生產損失，預期營收達財測低標，但全年財務展望不變。