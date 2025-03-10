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台股下跌116點收22,459點 台積電跌破千元、終場收998元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

台股10日表現疲弱，早盤以22,548.98點開出，終場收22,459.15點，下跌116.92點，跌幅0.52%，成交量3,379.9億元。櫃買則收255.29點，下跌1.94點。台積電（2330）終場收998元。

盤面上以類股來看，以生技、半導體、資訊服務、光電、居家生活、電子通路等較為弱勢，另外則以玻陶、油電燃氣、塑膠、食品、造紙、鋼鐵、水泥等表現強勢。

觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有聯發科（2454）、世芯-KY（3661）、聯鈞（3450）、智邦（2345）、緯穎（6669）、南亞科（2408）、華星光（4979）、亞光（3019）、長榮（2603）、元太（8069）、上詮（3363）、昇達科（3491）、AES-KY（6781）、鈊象（3293）、大成鋼（2027）、新日興（3376）、華城（1519）、台光電（2383）等。

而量大撐盤的則有，材料-KY（4763）、廣達（2382）、新盛力（4931）、智原（3035）、奇鋐（3017）、華邦電（2344）、興能高（6558）、聯電（2303）、威剛（3260）、上銀（2049）、中鋼（2002）、廣宇（2328）、台達電（2308）、嘉澤（3533）、華經（2468）、穎崴（6515）、建準（2421）等。

統一投顧表示，川普關稅政策搖擺不定，外資連9賣超台股，指數失守半年線。但主計總處公布2月消費者物價指數（CPI）年增1.58%、漲幅寫47個月新低，加上輝達GTC大會將於17日登場，傳GB300 AI晶片將成為主角，可望帶動台股守住年線。

另外，操作建議逢急跌低接不追高，布局以基本面佳的高殖利率概念股，如營建、航運等，中長期選股方向以美國概念股、消費IC及內需消費、AI PC與機器人、成衣與鞋材等族群為主。

台股 消費者物價指數

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