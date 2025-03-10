台積電營收／2月2,600億元 月減11.3%、年增43.1%
台積電（2330）10日公布2025年2月營收報告。2025年2月合併營收約為2,600億900萬元，較上月減少11.3%，較去年同期增加43.1%。累計2025年1至2月營收約為5,532億9,700萬元，較去年同期增加39.2%。
台積電10日盤後公布2月營收，股價則是開平走低，跌破千元，終場收在998元，下跌7元，跌幅0.69%。
台積電在先前法說會時提出第1季展望，預估首季美元營收250~258億美元，平均值估將季減5.5%，符合市場預估平均值；若以新台幣32.8元兌1美元匯率假設，毛利率預估為57~59%、營益率46.5~48.5%，毛利率高標持平、營益率略微下滑。
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