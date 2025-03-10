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金融股王股利出爐！新產每股配發7.15元 股價跳空漲停

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光產險（2850）董事會通過每股配發7.15元現金股利。聯合報系資料照片
新光產險（2850）董事會通過每股配發7.15元現金股利。聯合報系資料照片

金融股王股利出爐！新光產險（2850）董事會通過每股配發7.15元現金股利，創下歷史新高，配發率逾68%，若以7日收盤價100.5元估算，現金殖利率達7.11%，激勵10日股價跳空漲停；中再保（2851）股利也開獎，每股配發1.9元，殖利率也有6.91％，10日股價盤中一度上漲4.7%。

新產（2850）董事會通過2024年度財務報告，2024年稅後純益33億元，較2023年稅後純益29.1億元，年增13.6％，每股稅後純益（EPS）達10.47元，皆創下歷史新高。

獲利表現亮眼，也讓新產董事會決議通過每股配發7.15元現金股利，配發率達68.29%，若以7日收盤價100.5元估算，現金殖利率達7.11%，激勵10日股價跳空漲停至110.5元，改寫歷史新高，持續坐穩金融股王寶座。

中再保2024年稅後純益25.1億元，年增20.3%，每股稅後純益（EPS）達3.14元，董事會決議通過每股配發1.9元現金股利，創下新高，配發率55.88%，若以7日收盤價27.5元估算，現金殖利率達6.91%，10日股價盤中一度上漲4.7%。

殖利率 股利

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