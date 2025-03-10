快訊

總統府欲派代表參加柯文哲父親告別式 陳智菡證實：柯家婉拒

高教危機／6年流失5千大學專任師 薪資死魚價難敵挖角

iPhone持續充電100%「超傷手機」縮短電池壽命 專家曝最佳方法

綠能環保股新兵上市蜜月甜 寶綠特大漲逾3成

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

綠能環保股添新兵，寶綠特-KY（6887）以65元掛牌上市，早盤以89.9元開高，上漲24.9元，漲幅38.3%，順利拉開蜜月行情序幕，盤中漲幅逾35%。

寶綠特先前辦理競價拍賣，開標結果為，最低得標價格83.1元，最高得標價格135元，得標加權平均價格90.87元；公開申購時，參與抽籤的合格件數達72,499件，承銷張數1,579張，中籤率2.17%。

寶綠特業務包括「設備工程服務事業」和「生產事業」兩大部分，產品為環保設備工程、聚酯纖維及再生聚酯粒；設備工程服務與生產事業營收比重約為40%與60%。

寶綠特去年營收54.54億元，年增22%，累計去年前三季稅後純益1.6億元，每股純益2.46元，由於去年第4季營收工程入帳高達20.1億元，將有助推升全年每股純益。

寶綠特深耕市場30年，專研聚酯塑料的資源再生技術，從最初的聚酯塑料回收，進一步拓展至客製化整廠設備的研發，形成完整的解決方案鏈；寶綠特表示，隨著再生PET需求的持續攀升與政策支持的深化，看好未來兩年在設備工程的營收及獲利貢獻將持續放大；今年將成立印度子公司，且將拓展拉丁美洲、非洲等新興市場。

截至目前，寶綠特已累積取得30項專利，另有41項專利正在申請中；專利涵蓋回收技術、資源再生工藝及高附加值產品的製造工序；團隊除拓展其它類型塑膠再生利用領域的產品應用外，也朝向高附加價值之產品進行，以保有並增加聚酯塑料市場占有率。

寶綠特早盤以89.9元開高，蜜月行情甜，盤中漲幅35.84%；綠能環保類股添新兵，且出現大漲， 帶領類股表現抗跌，其中，雲豹能源（6869）盤中上漲逾3%，富威電力（6994）漲逾2%，中台（6923）、日友（8341）、可寧衛（8422）、昶昕（8438）、華懋（5292）等都上漲逾1%。

營收 環保

延伸閱讀

1200億蓋基捷被中央打回票 謝國樑：增加年限或預算

把賄款藏在冰箱…那瑪夏前區長貪汙1725萬元 最終判關15年餘定讞

桃園大坑溪步道改造拚年底完工 推綠運具生活圈

嘉市女外送員筆直撞工程車 機車卡進車斗前立正站好

相關新聞

Low DK 電子級材料供不應求 台玻量價大噴發、陶玻股漲聲一片

銅價大漲，加上AI需求強旺，全球Low DK電子級材料供不應求，台玻（1802）10日交投大噴發，開盤不到30分鐘，成交...

投資詐騙太猖狂！證交所聯合證券商舉辦5D反詐專題聯展

詐騙話術持續升級，更跨足AI、假投資、名人代言騙局。臺灣證券交易所攜手國內多家證券商，於LINE TODAY理財專區推出...

中鋼目標價30元！最新法人研究報告指有一籃子亮點

國際鋼市好轉，中鋼（2002）基本面轉強，元大投顧最新研究報告直接點出目標價30元的建議，主要亮點包括煉鋼利差擴張，川普...

台股開盤 台積電最低992失守千元！電子股持續弱勢

台股今日開盤加權指數以22548點開出，較上周收盤小跌28點，早盤持續震盪，最高翻紅到22641點，最低下探至22413...

台股開盤下跌27點 台積電開平盤

台股10日開盤指數下跌27.09點，開盤指數為22,548.98點。台積電（2330）開平盤價1,005元。

美股收紅輝達轉強 分析師：台股拚反彈聚焦台積電

美股收紅，台積電ADR、輝達股價上漲，台股今天開盤力拚擺脫連續下跌的格局，投顧分析師指出，市場還要持續觀察川普關稅政策變...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。