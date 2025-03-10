綠能環保股新兵上市蜜月甜 寶綠特大漲逾3成

綠能環保股添新兵，寶綠特-KY（6887）以65元掛牌上市，早盤以89.9元開高，上漲24.9元，漲幅38.3%，順利拉開蜜月行情序幕，盤中漲幅逾35%。

寶綠特先前辦理競價拍賣，開標結果為，最低得標價格83.1元，最高得標價格135元，得標加權平均價格90.87元；公開申購時，參與抽籤的合格件數達72,499件，承銷張數1,579張，中籤率2.17%。

寶綠特業務包括「設備工程服務事業」和「生產事業」兩大部分，產品為環保設備工程、聚酯纖維及再生聚酯粒；設備工程服務與生產事業營收比重約為40%與60%。

寶綠特去年營收54.54億元，年增22%，累計去年前三季稅後純益1.6億元，每股純益2.46元，由於去年第4季營收工程入帳高達20.1億元，將有助推升全年每股純益。

寶綠特深耕市場30年，專研聚酯塑料的資源再生技術，從最初的聚酯塑料回收，進一步拓展至客製化整廠設備的研發，形成完整的解決方案鏈；寶綠特表示，隨著再生PET需求的持續攀升與政策支持的深化，看好未來兩年在設備工程的營收及獲利貢獻將持續放大；今年將成立印度子公司，且將拓展拉丁美洲、非洲等新興市場。

截至目前，寶綠特已累積取得30項專利，另有41項專利正在申請中；專利涵蓋回收技術、資源再生工藝及高附加值產品的製造工序；團隊除拓展其它類型塑膠再生利用領域的產品應用外，也朝向高附加價值之產品進行，以保有並增加聚酯塑料市場占有率。

寶綠特早盤以89.9元開高，蜜月行情甜，盤中漲幅35.84%；綠能環保類股添新兵，且出現大漲， 帶領類股表現抗跌，其中，雲豹能源（6869）盤中上漲逾3%，富威電力（6994）漲逾2%，中台（6923）、日友（8341）、可寧衛（8422）、昶昕（8438）、華懋（5292）等都上漲逾1%。