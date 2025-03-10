Low DK 電子級材料供不應求 台玻量價大噴發、陶玻股漲聲一片

銅價大漲，加上AI需求強旺，全球Low DK電子級材料供不應求，台玻（1802）10日交投大噴發，開盤不到30分鐘，成交量已突破4.5萬張，人氣名列前茅，股價也一度飆漲近9%，飛過月、季線，激勵凱撒衛（1817）、和成（1810）、中釉（1809）、冠軍（1806）聯袂逆揚，拉抬陶玻類指一度飆漲近6.5%、直接衝過年線，扮演台股類股大前鋒。

美國總統川普日前於國會演說中暗示對銅徵收關稅，讓銅價應聲大漲，為反映成本，陸廠3月初以來相繼傳出漲價消息，市場解讀有利提高台玻產品在大陸售價，是否能推動台玻今年首季營運迎來轉機，備受矚目。

此外，AI需求強旺，全球低介電（Low DK）電子級材料供不應求。台玻旗下玻纖產品已攻入Low DK及二代低介電玻纖布，並獲終端大廠認證採用，用於高階伺服器、5G行動通訊基礎建設、車載裝置、高階顯卡等領域。台玻表示，已積極擴充產線供應市場需求，預期2024年至2025年的產能至少倍增，並預估至今年底在低介電市占率有望突破三成。

觀察基本面，台玻113年營收424.76億元，年減6.89%；10日董事會將決議113年財報。台玻114年元月營收31.19億元，月減21.94%、年減20.84%，2月營收也揭曉在即。

籌碼面上，台玻上周獲三大法人買超2,120張，包括外資買超2,687張、投信買超23張、自營商則調節590張。