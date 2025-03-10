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投資詐騙太猖狂！證交所聯合證券商舉辦5D反詐專題聯展

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
證交所/提供
證交所/提供

詐騙話術持續升級，更跨足AI、假投資、名人代言騙局。臺灣證券交易所攜手國內多家證券商，於LINE TODAY理財專區推出「線上反詐專題聯展」教你一眼識破詐騙手法！

你接過這種電話嗎？「您好，我是證券分析師，這支股票明天一定漲！」或者收過這種簡訊「快來加入投資名師群組，保證穩賺不賠」這些，都是詐騙套路！

為了提升投資人的防詐意識與應對能力，臺灣證券交易所攜手國內證券商，於LINE TODAY理財專區舉辦「線上反詐專題聯展」。期望透過一系列反詐專題報導，幫助更多人機警識別最常見的詐騙手法及話術，強化投資人的識詐本領，打造更安全、透明及永續的投資環境。

守護你我錢包！就從「5D反詐行動」開始

根據警政署打詐儀表板統計，光是2024年的8～12月全民詐騙財損數單月皆達百億元。證交所除了持續運用各種宣傳方式提升民眾的防詐意識，更提倡「5D反詐行動」，也就是幫助民眾牢記5個 Don’t「不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資名牌、不怕莫名威脅、不給個人資料」。像是接到陌生來電？記住「不接」免得你的積蓄瞬間蒸發；LINE群組有投資名牌？「不聽」小道消息，勿讓高報酬騙走你的存款！

為了讓民眾對詐騙產生自然反射的懷疑和警覺，證交所從2024年啟動5D反詐行動，透過一波接一波的宣傳，力求把防詐觀念深植到每個人腦中。其中最受人矚目的，就是證交所展開多個跨界場域反詐創意宣傳，包含在咖啡店、大型賣場、健身房、外送平台、甚至在跨年期間在101大樓外牆點燈，讓民眾走進生活中不同場域時，都能看到反詐5個 Don’t 的資訊。

反詐名曲《愛錢的騙子》，用一首歌的時間冷靜判斷投資風險

你還記得那首傳唱全台的經典歌曲《愛情的騙子我問你》嗎？現在它已變身成反詐神曲！證交所展現創意，將其改編成反詐版《愛錢的騙子》，保留原曲熟悉的旋律，並填入常用詐騙話術的歌詞，一聽就能讓大家對詐騙話術提高警覺，提醒民眾在收到可疑訊息時候，用一首歌的時間冷靜想一下，千萬不要掉進詐騙的陷阱。

而這首打詐歌曲《愛錢的騙子》歌曲MV、「給你的錢，一首歌的時間」影片，合計觀看次數逾2,000萬次。證交所期望以創新有趣的方式，讓民眾主動跟親友團多分享，無形中來增進防詐意識，擴大反詐防護網，有效降低受騙風險。

證交所攜手多家證券商 一同打造反詐騙防護網

為了擴大反詐宣導力道，證交所近期將攜手國內證券商業者，3月10日起於LINE TODAY理財分類為期4周「線上反詐專題聯展」。期望結合證券商力量，共同打造更具規模與成效的防詐騙防護網，分享更多防詐實務經驗，也肩負起證券商保護投資人資產安全的責任。

臺灣證券交易所強調，期望透過此次聯展的內容，提升全民識詐技能，從源頭降低投資詐騙風險，確保投資人權益；並且會持續攜手國內證券商，打造更穩健的金融生態，讓投資市場邁向更透明、安全與永續的未來。

千萬別讓詐騙集團有機可乘，少一人被騙，多一份安全！趕快把這篇文章分享給爸媽、朋友，守住大家的荷包！

點擊看更多反詐資訊，建立反詐守護網：

●TWSE證券投資反詐騙投資專區：

https://www.twse.com.tw/anti-fraud/zh/index.html

●反詐騙聯防行動專區查詢：

https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t179sb01

詐騙集團

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