中鋼目標價30元！最新法人研究報告指有一籃子亮點

國際鋼市好轉，中鋼（2002）基本面轉強，元大投顧最新研究報告直接點出目標價30元的建議，主要亮點包括煉鋼利差擴張，川普關稅與烏克蘭停戰推升鋼價，鋼市隨利空因素消散自谷底翻揚，中國大陸兩會持續推出救市政策、重建需求可期，皆有利於鋼鐵族群評價提升。

元大投顧重點分析，中鋼2024年第4季營收865.9億元，工程事業營收增加，營業利益9.42億元、季轉盈，優於市場預期；受惠煤/鐵2024年第3季均價季減12%/9%，煉鋼利差擴張，EPS 0.01元、季轉盈。

隨春節後復工、下游客戶因美國關稅政策接單轉強，預期2025年第1季出貨量季持平於250-260萬公噸，並逐月走高；價格部分，中鋼3月熱軋鋼捲調漲300元/噸，其餘皆維持平盤，為今年首次調漲盤價。

國際鋼價自谷底翻揚，中鋼後續盤價有望延續漲勢。近日隨烏俄戰事走向終結、川普上任後政策明朗化，鋼市氛圍自谷底翻揚，對國際鋼價有刺激效果，觀察歐/美鋼價自1月低點反彈15%/11%、中國大陸現貨報價於年春節後持穩，寶鋼3月盤價調漲每公噸100元人民幣，終止連續3個月平盤走勢，隨第2季進入傳統旺季，後續中鋼盤價有望延續漲勢，且中國大陸兩會有望推出強勁的刺激政策、後續亦有重建需求可期，鋼價獲得支撐。

隨各國降息循環啟動、新興經濟體需求因基建快速成長，將減輕中國大陸需求下滑負面影響，2025年全球鋼鐵需求將溫和成長1.2%，預期2025年中鋼出貨價/量分別成長1%/3%、EPS年增643%至0.95元，谷底已過，同時，隨地緣政治情勢明朗化、中國大陸持續推出救市政策、重建需求可期，皆有利於鋼鐵族群評價提升，評價給予1.5倍目標本淨比（前次1.4倍）、2025年預估每股淨值19.97元，給予目標價30元。