台積電跌破千元 後市關注兩重點

台積電ADR上周五漲0.71%，台積電（2330）早盤股價開平為1,005元，但撐不到10分鐘即跌破千元大關、一度探低至992元，影響大盤跟跌逾百點，集團成員精材（3374）、采鈺（6789）跟跌，創意（3443）落於平盤上下震盪，僅世界力穩高檔撐場。後市關注10日將公布的2月營收成績單及18日除息行情。

台積電元月於法說會上釋出的2025年展望，預估全年美元營收年增幅度可達24%~26%，法人以台積電釋出的展望推估，今年合併營收將首度站上千億美元。而台積電日前宣布加碼在美投資千億美元，法人看好，台積電海外布局上緊發條，隨美國新廠產能擴大開出，有助加速達成五年後合併營收翻倍、挑戰2,000億美元的目標。

此外，台積電去年第4季每股配息4.5元、將於18日除息，合計將發出1,166.97億元，是否能再度上演秒填息劇碼，亦備受關注。

籌碼面上，台積電上周遭三大法人賣超60,824張，包括外資賣超67,845張、投信買超5,390張、自營商買超1,631張。

分析師指出，台股在台積電宣布在美國加碼投資1,000億美元，興建三座晶圓廠、兩座封測廠與一個研發中心後，股價上沖下洗，加上美國總統川普宣布對中國大陸、加拿大、墨西哥加徵關稅下，行情趨於震盪；不過隨著上市櫃公司陸續宣布股利，受到投資買盤追捧，傳產、科技、金融等族群的高現金殖利率股成為市場矚目焦點。