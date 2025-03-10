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台股開盤 台積電最低992失守千元！電子股持續弱勢

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
台股今日開盤加權指數以22548點開出，較上周收盤小跌28點，早盤持續震盪，最高翻紅到22641點，最低下探至22413點；櫃買指數以257點翻紅開出，不過隨後便出現些微下跌，仍在平盤間來回。本報資料照片
台股今日開盤加權指數以22548點開出，較上周收盤小跌28點，早盤持續震盪，最高翻紅到22641點，最低下探至22413點；櫃買指數以257點翻紅開出，不過隨後便出現些微下跌，仍在平盤間來回。本報資料照片

台股今日開盤加權指數以22548點開出，較上周收盤小跌28點，早盤持續震盪，最高翻紅到22641點，最低下探至22413點；櫃買指數以257點翻紅開出，不過隨後便出現些微下跌，仍在平盤間來回。

美股上周回穩收紅，四大指數齊漲，道瓊漲222.64，標普500漲31.38點，那斯達克漲126.96點，費城半導體指數漲141.76點，與台股高度相關的台積電美國存託憑證（ADR）、輝達分別上漲0.71%、1.92%

台股今日指標股，台積電平盤開出，1005元，盤中最低992元；鴻海開盤價173.5元，盤中持續下探，最低來到170元，聯發科開盤價1450元，較上周收盤價1465元，跌15元，廣達開紅盤260.5元，不過盤中仍回到上周收盤價258元。

以各類指數觀察，水泥工業、食品工業、塑料工業、紡織纖維、造紙工業、鋼鐵工業等傳產多呈上漲，較為弱勢仍為半導體、電腦週邊、資訊服務等。

統一投顧董事長黎方國表示，本周市場應該持續聚焦台股法說，加上逢10日，國內各上市櫃將公布2月營收；另外，台股已破季線、半年線，近期將在半年線、年線中整理，年線仍是強烈支撐。

台股上周終場以22576點作收，一周下跌477點，跌幅2.07％，周線連2黑，單周日均量為3905億元。

台積電 台股

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