近月海外股票基金表現 歐洲、大中華逆勢突圍

貿易戰烽火遍地、地緣政治環境丕變，令市場對於通膨走勢和經濟前景疑慮再起，市場投資氣氛謹慎觀望下，也令國際股市震盪加劇，近一月主要股市表現漲跌各半，相關股票基金表現也因而受制，而表現逆勢突圍的市場以陸港股、歐洲股市為主。

陸港股受到政策利多與AI科技議題激勵，歐洲股市則受惠於歐洲央行降息與俄烏有望停戰，截至6日，也因此觀察近一月各類型海外股票基金平均表現，歐洲股票基金、大中華股票基金與A股基金表現最佳，平均績效分為7.06%、3.55%、3.01%。

群益華夏盛世基金經理人謝天翎表示，雖然現階段在美國關稅政策干擾下仍不排除為市場帶來擾動，不過從經濟數據來看，中國大陸2月製造業PMI的良好表現顯示出中國大陸經濟穩步前進的態勢，AI的發展也將開啟產業周期，有助修復相關企業盈利。

再者，自去年下半年中國大陸政府祭出一系列貨幣與財政刺激政策，以促進就業、達成經濟增長目標及穩定資本市場發展，而此次兩會亮點之一為新質生產力加快發展，也有助進一步推動相關產業發展。

整體而言，在政策扶持帶動經濟復甦與產業發展下，搭配中國大陸股市在估值上仍具備吸引力，有望進一步帶動股市行情，表現仍可留意關注。

群益深証中小ETF（00643）經理人洪祥益表示，全球AI領域競爭激烈，中國大陸亦不缺席，舉例而言，中國大陸的DeepSeek分享5個程式庫，其中FlashMLA加速大語言模型解碼過程，有望推動中國大陸AI產業在算力受限的情況下實現技術突破。再者，隨中國大陸官方力求科技自主的方向明確，政策扶植下也有助加速科技產業發展。

整體來看，在AI趨勢引領，以及中國大陸政府自去年下半年來，推出多項財政與產業政策，有助修復中國大陸經濟與股市漸回正向軌道，建議投資人不妨透過中國大陸相關ETF分批布局，其中，中小企業100指數之成分企業多著墨於中國大陸官方積極推動的AI、新能源、電動車等科技創新產業，更有望受惠於政策順風，建議投資人可透過中小板相關ETF來把握行情。