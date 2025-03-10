台股開盤下跌27點 台積電開平盤

台股10日開盤指數下跌27.09點，開盤指數為22,548.98點。台積電（2330）開平盤價1,005元。

群益投顧表示， 川普關稅政策為近期影響台股最大變數，投資人逐漸擔憂美國經濟前景、AI未來發展是否趨緩、市場對台積電擴大加碼美國設廠看法分歧等。川普故意引導經濟衰退陰謀論、關稅政策懸而未決、俄烏停戰進展不如預期、市場對AI發展前景等變數而不利台股近期表現。類股輪動速度加快大幅提高操作難度，投資人謹慎操作、靈活因應為宜。

操作題材可留意：GTC大會之市場反應將牽動AI未來走向─NVIDIA GTC大會訂於美西時間3月17至21日登場，AI晶片、AI伺服器、AI人形機器人、AI自動駕駛將再度成為市場焦點。3月20日首度舉辦「量子日」說明未來量子運算發展，並針對量子應用規畫路徑。中國大陸陸續推出低成本高效能的AI大型模型，引發投資人對美國企業大規模擴建AI疑慮；GTC大會具風向球指標意義，若市場回饋不如先前樂，將導致AI基建減緩，進而降低相關產品需求。

上周五（7日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為42,801.72點，上漲222.64點、漲幅0.52%；S&P500指數上漲0.55%；那斯達克指數上漲0.7%；費半指數上漲3.16%。台積電ADR漲0.71%。

2月非農就業報告顯示新增就業15.1萬，略低於預期。失業率小幅升至4.1%，原本預期會保持不變。美國聯準會（Fed）主席鮑爾發表講話，認為美國經濟仍「處於良好狀態」後，標普500指數自5,733點左右的200日均線發動超賣反彈。

周三（12日）將公布2月通膨數據，據FactSet調查，經濟學家預測消費者物價指數（CPI） 年增率將降至 2.9%，低於上個月的3.0%。

三大法人上周五集中市場合計賣超380.4億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超295億元，投信買超26.6億元，自營商（自行買賣）賣超11.6億元，自營商（避險）賣超100.4億元。

永豐期貨表示，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少194口至12,319口，其中，外資淨空單減少27口至40,458口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少381口至8,228口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,000點，周賣權最大OI落在22,000點 ; 月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在16,800 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.89下降至0.85。VIX指數上升1.32至22.56。外資台指期買權淨金額0.01億元 ; 賣權淨金額1.79億元。整體選擇權籌碼面偏空。