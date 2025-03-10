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安聯投信：適度布局非科技股 應對變化同時不錯過回升機會

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

近期AI雜音不斷也使波動加大。預期第1季仍有關稅等諸多不確定性，對今年上半年報酬期待可能需要調整，安聯投信台股團隊表示，投資操作保持靈活、布局可以更均衡，AI依然是大趨勢，但適度布局非科技股，更能應對變化同時不錯過回升機會。

安聯投信台股團隊表示，台股上漲至今，評價面已不便宜，難免面臨修正壓力，但獲利持續成長等基本面沒有改變，市場主要受氣氛影響，對後市持續謹慎觀察，現階段定期定額台股基金投資人，可持續累積部位，長線投資者亦藉機分批布局累積未來收穫機會。

展望2025年，根據安聯台股投資團隊最新預估，整體企業獲利預估成長16.3%，各季均為雙位數成長，第4季最強，預估成長25.1%。電子類股維持高速成長，科技布局不可少，而非電子股整體呈現衰退，但仍有部分公司值得留意，包括在美國原本就有產能的鋼鐵廠，具有穩定投資組合效果的金融類股，還有在美國有設廠、以汽車AM市場（售後維修非原廠零件）為主的汽車零組件公司，以及全球健身器材市占率持續擴增的台灣公司，近年崛起的跑鞋品牌On，今年成長動能仍強，台灣相關代工廠也值得關注。

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