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美股收紅輝達轉強 分析師：台股拚反彈聚焦台積電

中央社／ 台北10日電
投顧分析師指出，市場還要持續觀察川普關稅政策變數，以及台積電股價走勢。（路透）
投顧分析師指出，市場還要持續觀察川普關稅政策變數，以及台積電股價走勢。（路透）

美股收紅，台積電ADR、輝達股價上漲，台股今天開盤力拚擺脫連續下跌的格局，投顧分析師指出，市場還要持續觀察川普關稅政策變數，以及台積電股價走勢。

美股7日終場收紅，道瓊工業指數終場上漲222.64點，或0.52%；標準普爾500指數上漲31.68點，或0.55%。以科技股為主的那斯達克指數上漲126.96點，或0.70%；費城半導體指數上漲141.744點，或3.16%。

台積電ADR上漲0.71%，至177.1美元；輝達股價上漲1.92%，至112.69美元。

台股7日震盪下跌139.36點，收在22576.07點，成交值新台幣3501.8億元。外資及陸資賣超295.02億元，投信買超27.02億元，自營商賣超112.06億元；三大法人合計賣超380.06億元。

根據美國2024年全年貿易統計報告，台灣為美國第7大貿易夥伴，排名較2023年上升1個名次，雙邊貨品貿易總額達1586億美元，成長24.2%，占美國貿易總額2.97%。經濟部表示，近年AI商機熱潮帶動相關資通產品需求，顯示卡、伺服器成為對美國出口成長的主力。

投顧分析指出，美國總統川普在對等關稅的不確定性，加上美國1月貿易逆差高於預期，加深市場對美國第1季經濟陷入衰退的預期，對未來感到謹慎，蓋過6月降息機率高的利多。

台股方面，分析師指出，台股仍難擺脫區間整理格局，短期可望受惠美股收紅反彈，但市場還要持續觀察川普關稅政策變數，以及台積電股價走勢。

台積電 美國

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