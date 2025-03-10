永豐投顧：選股方向 以股息殖利率為依歸

永豐投顧表示，儘管盤勢下行，不過盤面明顯出現資金轉向，過去弱勢的傳產股有觸底反彈的跡象，再加上俄烏可能停火後的重建，則是新鮮題材。不過從確定性與評價來看，第2季的除息行情總是值得期待，高股息是股價基礎支撐。

美國總統川普政策頻發，但中心思想卻是「交易的藝術」，所以對手、市場必須猜測背後的意圖，而且隨著事態發展，政策常常轉彎，所以市場面對極大不確定性，利多未必實現、利空也不一定成真，股價反應會打折，投資人必須保守應對。

永豐投顧表示，輝達2月底發布財報，再度打擊市場，並非表現不佳，而是沒有看到更好。根據研究調查，AI產業鏈的下一波業績浪潮要等下半年GB300。雖然AI的趨勢、投資、研發仍是如火如荼，但眼前沒有利多，股價容易洩氣，建議避開。

永豐投顧表示，台股面對環境多變，風險升高，而且股價跌落過去整理區間之下，趨勢不利，應該減量經營。選股方向應調整，以股息殖利率為依歸。