外資連九賣 提款近3,000億
受川普關稅政策衝擊、科技股前景面臨挑戰，美股主要指數今年來翻黑。美股震盪整理，外資亦加快賣超台股速度，近兩周天天賣，這波連九賣累計賣超金額逼近3,000億元，已是去年全年賣超金額四成多。惟歷史經驗顯示，近五年外資賣超與台股漲跌非正相關。
川普上台以來大打關稅戰，加上中國大陸DeepSeek問世衝擊美國科技股，造成美股四大指數紛紛由紅翻黑。
外資這波連九賣台股累計金額為2,989.6億元，已是去年全年總賣超6,951.4億元的43%；今年來外資賣超增加到3,957.7億元，更已達去年全年賣超金額的56.9%。
但2019年以來內資崛起，力抗外資影響力。外資2024年賣超台股金額為歷年第二大，僅次於2022年的1.2兆元賣超；但台股在2024年強漲28.4%，2022年則因聯準會（Fed）急升息而下跌22.4%。統計更顯示，2020年以來，台股全年漲跌與外資買賣超不見得呈正向關係。外資從2020年起連三年大賣台股，2020年及2021年累計賣超金額接近1兆元，但台股在2020年及2021年分別大漲22.8%、23.6%。
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