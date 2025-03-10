失守半年線、周線連二黑…台股止跌 要看四大指標

美股重拾漲勢，台股今（10）日有望反彈，市場聚焦權王台積電（2330）是否站穩千元。法人指出，台股後續表現可觀察四大止跌指標，即外資是否轉買、台股各產業重量級法說、輝達GTC大會、美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會議。

台股失守半年線，周線連二黑，但美股四大指數上周五（7日）全面上漲，以費城半導體指數漲3.1%最強，領先其他指數不到1%的漲幅；在指標個股方面，輝達漲1.9%，台積電ADR漲0.7%收177.1美元，有利今日台股開盤。

台股後市變數仍多，法人建議可觀察四項止跌指標。首先是外資動向及新台幣走勢，因川普政策引發美股震盪，外資對台股連九賣，共賣超2,989億元，在外資轉為買超之前，預期加權指數仍將反覆打底、消化賣壓。

台股觀察四大指標

其次是台股重點個股法說會登場，上周已有多家上市櫃企業舉行法說，釋出利多企業股價逆勢上揚。本周舉行法說的指標企業包括鴻海、華碩、群創、微星、富邦金、兆豐金、永豐金等，加上2月營收將全數公布，有助於確定基本面並激勵績優族群。另外，也可注意上市櫃企業的現金股利發放政策，有利從中精選高殖利率個股。

第三是輝達2025年GTC大會將於17至21日舉行，人工智慧（AI）仍將是主軸。由於輝達股價今年來從高點下殺已超過兩成，如果輝達GTC大會有機會釋出新利多，有利輝達股價止跌回升，且可望激勵台積電、鴻海、廣達、緯創、英業達等輝達概念股。

第四是FOMC將於18、19日召開會議，利率政策將影響全球金融市場。聯準會（Fed）主席鮑爾上周表示，美國經濟仍良好，不必急著降息。鮑爾言論降低投資人對美國經濟的擔憂，也激勵美股上周五上漲。本周美國將公布消費者物價指數（CPI）及生產者物價指數（PPI），這些通貨膨脹數據將影響Fed決策。

法人指出，美股四大指數重拾漲勢，有利台股反彈，投資人可多注意法人布局標的。綜合華南投顧董事長儲祥生、群益投顧總經理范振鴻看法，如果美股止跌回穩，有利外資回補，後續要持續觀察川普政策、美國經濟數據、Fed立場及外資動態等。