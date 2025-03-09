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美軍武器零附件供應鏈我首度打入 愛國者雷達子天線可回銷雷神

就市論勢／鋼鐵、航運、原物料 有戲

經濟日報／ 曾炎裕（群益投顧副總裁）

盤勢分析

川普政府把關稅戰變成談判工具，希望能「以戰逼和」，例如寬限加墨汽車加關稅一個月，美國汽車股聞訊大漲，但4月2日是否如期提高關稅，可能連川普自己也不知道。

川普把善變當成彈性，把善騙當成智慧，把美國總統變成關稅小職員而沾沾自喜。若將俄烏和談、美俄歐關係、美中關係、關稅戰等變化，全部丟進去AI訓練模型學習與訓練，在沒有道德底線下，可能真的會引發世界大戰。

巴菲特指標（股市總市值與國內生產總值之比）突破2，創新高，遠超過50年來平均值0.95，美股面臨大規模修正。波克夏現金儲備3,342億美元創新高，引發市場風險意識。傳奇投資人、GMO聯合創辦人葛拉漢警告市場泡沫處於罕見「史詩級泡沫」階段，市場瘋狂追捧AI技術泡沫，而過往歷史經驗是，科技熱潮最終都將以崩盤收場。

投資建議

輝達年度盛會「GTC 2025」將於3月17日至3月21日登場，今年主題包括AI基礎架構、科學運算、機器人技術等領域，黃仁勳3月19日凌晨1時發表主題演講，全球矚目，一旦3月全球AI股不能開低走高，負面衝擊將擴散。

未來比較有戲的就是俄烏和談，鋼廠陸續漲價，中鋼（2002）3月盤價以平高盤開出，鋼鐵原物料價格預先反映烏克蘭重建需求，大成鋼（2027）股價創二年來新高。

散裝股隨BDI指數上漲，反映烏克蘭穀物運輸需求大增，航運新變數是傳聞川普以「振興美國造船業」發起運輸供應鏈戰，未來對航商持有中國製船舶數量25％者，航經美國港口課高額費用，預計運能將出現變化，台灣貨櫃業受惠。

短線操作建議AI機器人、輝達概念股、原物料、鋼鐵、航運與高股息股。

AI 美國 關稅

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