美化帳面、看壞後市 壽險1月大賣國內外股票近700億元

金管會保險局公布最新的壽險業在1月的股債投資概況，最新統計顯示，壽險業者在1月股債不同調，一方面同步減碼台股和海外股票投資691億元，並減碼台債51億元，但另一方面則反向淨加碼海外債308億元，若和銀行業者相較，壽險業者1月買債力道仍遠不如銀行業者，同時為了美化帳面獲利，以及對後市保守看待，因此大量處份國內外股票獲利，尤其1月大賣台股近500億元。

保險局統計顯示，全體壽險業者在1月國內股票帳面價值減少41億元，若計入台股加權指數1月上漲2.13%，則推估業者減碼台股應達465億元；另外，國外股票部位帳面減少73億元，而若以S&P500指數1月上漲2.70%來計算，扣除股價上漲部分，推算業者減碼海外股226億元。

統計也顯示，壽險業者的國內外債券部位減少206億元，假設國內外部位有88%是海外債，海外債部位減少181億元。而在計算海外債的增減，必須一併考慮匯率、價格二大因素，考量到匯率一月台幣升值0.30%，海外債的匯兌損失是582億元，而在價格走勢上，美債一月平均上漲0.48%，評價利益會反映在海外債的非AC部位、假設現在非AC比重10%，這部份將有評價利益93億元，因此，綜合上述的匯率跟債券價格因素影響，推估業者對海外債應淨加碼308億元。

不過，相較於加碼海外債，壽險業者則趁台債1月有評價利益時，賣出實現獲利。據保險局數字推估，假設國內外債券部位有12%是台債，1月台債部位減少25億元，考慮到10年期以上台灣公債價格1月上漲1.01%，有評價利益26億元，推算台債減碼51億元。