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居高思危 證券業1月賣台股17.6億元
金管會公布最新的金融三業統計，銀行、保險、證券等三大業別「三樣情」，相較於銀行在今年1月反賣為買加碼台股124億元，壽險大賣台股465億元，證券業也站在賣方，1月賣出台股17.6億元。不過，銀行、保險及證券三業對海外債「有志一同」，都站在買方，統計顯示，證券業在今年1月加碼海外債券237.78億元。
台債方面，證券業者則和壽險業者一致站在賣方。業者指出，台債價格上揚，業者都選擇先實現獲利，證券業者在1月賣出43.04億元台債。
若以2024年全年和2023年相較，統計數據顯示，2024年也是券商全力加碼台股的一年，自營部位在2024年底的持股水位為1469.37億元，較2023年底的866.3億元，一年來淨成長超過600億元。
另外值得注意的是，券商在國內外債券的加碼力道都有放大，2024年底的海外債、台債的總水位分別為2276.4億、1741.97億元，分別較2023年底的1861.2億、1213.95億元，成長415.2億、528.02億元。合計過去一年來，券商自營部持有的國內外債券水位淨增加超過900億元，其中台債比海外債增持更多。
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