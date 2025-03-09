一周盤前解析／成衣、鞋材 逢低承接

台股上周五（7日）追價買盤縮手，數終場收跌139點，收在22,576點。投顧法人表示，台股短線仍將持續震盪，留意逢低承接的機會，選股以美國概念股、AI PC與機器人、成衣與鞋材等族群為主。

統一投顧協理陳晏平表示，台股在政府基金護盤下，低檔雖有買盤支撐，但外資現貨賣壓仍尚未停止，加上期貨空單回補口數偏低，短線上仍會震盪整理，操作建議逢急跌低接不追高，布局以基本面佳的高殖利率概念股，如營建、散裝、航空等，中長期選股方向以美國概念股、消費IC及內需消費、AI PC與機器人、成衣與鞋材等族群為主。

第一金投顧協理黃奕銓指出，今年台股面臨挑戰諸多，不管是在政策面、產業面都有利空發生，因此今年大盤走勢偏向22,000~24,000還口區間震盪，操作面不宜追高，留意逢低承接機會。

台新投顧協理范婉瑜表示，目前輝達股價仍弱勢，加上川普關稅政策影響猶在，短線電子股要族群性轉強機率相對低，後續焦點將回到台股法說及本月下旬的輝達GTC大會及FOMC會議，預料盤勢將在半年線附近震盪測試支撐，低基期、戰後重建、中國兩會、殖利率等短線題材股表現。