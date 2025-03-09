蔡明彥專欄／高殖利率族群 可留意

上周節氣來到驚蟄，全台多地響起2025年第一道春雷；股市方面，美國總統川普積極爭取上任百日政績，關稅砲火火力全開，此外，台積電（2330）繼美國科技大廠配合川普Star Gate五千億美元大投資後，也宣布將未來十年加碼投資美國1,000億美元。

儘管台積電美國千億投資計畫中的六座晶圓廠、二座封裝廠以及一處研發中心的效應如何，得幾年後才看得到，但川普發動關稅戰對全球經濟帶來的不確定性，早已讓股市聰明錢流出近年高基期的標的與市場，轉往包括中國大陸、傳產等低基期的市場避險。

相信投資人都很困惑，善變的川普到底想怎麼樣？我們若把川普上任以來他自己以及閣員的發言彙整來看，輪廓應該已經漸漸明朗。川普的美國再偉大計畫，戰略方面主要是應對中國大陸的崛起，持續實施科技管制，拖慢大陸透過人工智慧（AI）加速成長的時間，也將關鍵產業拉回美國製造。言出必行的他也收回了巴拿馬運河的主導權。

在經濟上，最重要的工作就是針對美國為人詬病的財政赤字問題，透過開源（課關稅）與節流（裁減聯邦雇員、海外援助、軍事援助等）等措施進行爭議性頗大的改革。

目前來看，台積電擴大美國投資，已回應副總統范斯2月在慕尼黑安全會議提出要讓最先進的AI晶片都在美國本土生產的宣示。而馬克思領軍的政府效率部門DOGE，已開始大規模盤點美國聯邦政府人力與支出，預期未來幾個月來自政府部門的裁員人數恐維持高檔；加上關稅政策不確定性，影響所及，民間企業聘僱恐怕也會跟著放緩，進而導致美國經濟降溫。

近期，市場預期美國降息氛圍已攀升，卻是反映對經濟衰退之恐懼，導致上周股市之激烈震盪。筆者認為川普關稅戰的底線應該落在4月2日即將推出的對等關稅政策，因為美國的平均關稅低，因此，只要貿易對手國的關稅比美國高，美國都將名正言順地以同樣水準關稅稅率回敬。台、美之間關稅差距不大，南韓、印度、巴西、泰國等國壓力較大。

研判只有高附加價值或具戰略重要性的產業，若不回到美國生產，被關稅影響的機率較高。台商在科技產品方面將無可避免須跟進到美設廠，以供應美國市場所需。

拉回投資面來看，台股與美國費城半導體指數關聯度高，費城半導體指數在川普關稅戰下，上周已如預期出現「五雷轟頂」反轉訊號，但由於短線跌幅已深，加上主要AI大廠均表示維持高投資不變，近期削減支出的傳言應以產品世代交替空窗期所致的機率較高，建議可逢低承接，靜待3月17日輝達（NVIDIA）GTC大會是否釋出AI發展新亮點再說。

傳產部分，俄烏戰爭重建題材在川普停止軍援威脅烏克蘭，以及OPEC宣布增產導致油價下挫，對俄國財政也帶來壓力，預期雙方出現談判契機仍在；近期股價雖拉回，但仍享有低基期優勢，還是可操作。

此外，經過上周修正，美股以CNN的貪婪與恐慌指數來看，已進入極端恐慌區，故預期本周台股應有反彈行情可期，但由於離川普百日政績還有一半，關稅戰也尚未對歐洲以及亞太各國動手，因此預期股市反彈幅度恐也有限。建議投資人趁反彈汰弱留強，空手者可留意近期宣布之現金殖利率尚有5%以上之個股短線操作。

（作者是群益投顧董事長）