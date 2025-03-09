銀行1月大舉進場加碼股債逾千億 為今年投資獲利布局

金管會銀行局公布最新的國銀股債統計，全體國銀1月已就定位積極為今年股債投資布局，1月的股債淨加碼數字合計超過千億元，其中美債為主的債券加碼913億元、台股為主的股票則加碼124億元。

以2024年12月底和2023年底的數字相較，2024年銀行進場債市大舉淨加碼7945億元，創下史上最大的加碼紀錄。而今年才開年，銀行就繼續火力全開進場大買債，1月買債幅度913億元，比起去年12月單月加碼730億元還多，目前的帳面未實現損失則為1600億元，較去年12月底的1631億元略為縮小。

由於美國總統川普上任之後高喊高關稅政策，也引發債市震盪，國銀主管指出，現在銀行在債券操作上，已擴大操作頻率，一方面趁殖利率走高之際逢低進場，而等到市場有降息、避險效應等問題引發債券殖利率走低時，也會伺機實現部分資本利得，大部分銀行約在美國10年期公債在4.2%至4.5%之間的區間進行操作，不過至少7成的比重，會配置在AC部位來鞏固長期的固定自收，另外3成才會拿來伺機實現資本利得。

觀察國銀對台股的進出，去年12月較11月減碼130億元，但到了1月，國銀則反過頭來加碼台股124億元，主要和當時台股大盤上漲，令國銀普遍看好新春有望開紅盤有關；不過倘若以2024年底數字觀察，在2024年一整年減碼台股228億元，最主要因為川普上任之後的政策不確定性，尤其憂心台積電及台灣的AI、半導體概念股所受影響，因此怯步。

但由於近一年來台股市值仍有一定的呈淨成長，因此，台股帳面價值過去一年來增加仍逾千億，至今年1月全體國銀所持有的台股市值為8796億元，持股成本為4502億元。