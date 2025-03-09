台積電回測千元大關 台股周線連二黑…下跌477點
加權指數7日下跌139點，收在22,576點，成交量約3,672億元。籌碼面部分，三大法人賣超380.4億元，其中外資期貨淨空單減少27口至40,458口，現貨賣超295.0億元，投信買超26.6億元，自營商賣超112.0億元。上周台股下跌477點，跌幅2.0%，周線連二黑。
永豐期貨指出，上周四川普再次宣布暫停課徵加拿大與墨西哥的25%關稅，而美股整體壟罩在川普關稅政策下的不確定性中，四大指數全數收黑。而台股方面受美股影響雖開平盤，但權值股不敵賣壓，台積電再次回測千元大關，聯發科及鴻海表現也較弱，權值股僅三大電信、聯電、長榮撐盤，熱門股方面則由基期較低的記憶體族群上攻，格局方面為大區間震盪，而整體盤勢仍不斷反覆測試區間下緣且站不回5日線，短線上投資人需留意相關風險，消息面也需注意川普動態。
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