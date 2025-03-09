殖利率、營收雙強股 領漲抗跌…大江、聯電等配息誘人

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
台股示意圖。圖/AI生成
台股示意圖。圖/AI生成

台股上周下跌477點，連二周收黑。隨上市櫃公司公布2月營收，及去年盈餘配息，高現金殖利率、2月營收成長的個股金身護體，不畏大盤下跌，獲三大法人買超，展現領漲抗跌實力，包括大江（8436）、禾伸堂（3026）、東鋼（2006）等，躍居市場的交投亮點。

篩選現金殖利率超過5%、2月營收年增，近五個交易日獲三大法人買超的個股，包括：青鋼、大江、聯電、新至陞、卓越、禾伸堂、美律、瑞鼎、伸興、東洋、矽格、東鋼、崑鼎等，其中包括大江、瑞鼎、新至陞、崑鼎等，現金股利都超過10元。

高殖利率、營收勁揚股
高殖利率、營收勁揚股

瑞鼎日前公告，每股擬配發現金股利22.2元，以7日收盤價計算，現金殖利率5.5%。上周大盤跌了2%，以瑞鼎3日最低點385元，7日收在最高399元計算，漲幅3.6%。大江2月27日公布每股配息10元，超額配發率131.6%，為公司歷來每股配發最高現金股利，激勵股價一路從27日的130元，7日收在153元，漲幅17.6%。

近來鋼鐵產業受矚目，輕鋼架業者青鋼近期獲得多項公共工程訂單，成為未來成長的重要動能，青鋼擬配息2.8元，殖利率達7.1%。東鋼擬配息4元，殖利率約5%。法人表示，去年建築用鋼市場走空頭，東鋼仍交出不錯的成績單，今年開年後全球鐵礦與廢鋼等鋼鐵原物料價格走揚，鋼筋行情易漲難跌，基本面看俏。

此外，近來獲外資青睞的聯電，現金股利殖利率6.4%，近五日也獲三大法人買超1.6萬張。

綜合專家看法，雖然美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基會談不歡而散，後續仍可能簽訂礦產協議，帶來重建題材，鋼鐵、水泥股具低基期優勢，值得關注。另外，市場受美國關稅政策反覆影響，高股息股將吸引資金湧入。

東鋼 殖利率 配息

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