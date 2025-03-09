輝達GTC大會 「3A股」聚光

輝達（NVIDIA）GTC大會將在月中（3月17至21日）登場，接續甫落幕的台北國際工具機展、世界行動通訊大會（MWC），三大展共通的主軸即是AI，預料在重要展會帶動，更多AI應用落地，AI、特殊應用晶片（ASIC）、應用（Application）等「3A」概念股，仍將是盤面焦點。

上周五美股四大指數齊揚，輝達上漲1.9%，博通大漲8.6%。法人指出，DeepSeek、阿里雲「通義千問」等低成本AI模型推出，市場對AI所需的龐大算力、基礎建設產生質疑，造成AI股的修正。但AI長線趨勢不變，一旦回到合理價位，即可能吸引長線買盤。

現階段市場對GPU晶片的後市看法分歧，在輝達執行長黃仁勳宣布新產品布局前，市場偏向觀望。根據外電報導，今年的GTC大會將有超過400家廠商參展，包括廣達（2382）、台達電（2308）、華碩（2357）等。黃仁勳將在主題演講中探討AI與加速運算的趨勢。

台股中的輝達概念股包括：台積電、鴻海、廣達、緯創、英業達、所羅門、廣運、和碩、京元電、矽品、神達、緯穎等。法人表示，預料黃仁勳將說明主要客戶對GPU的需求及GB300的進程、AI人形機器人展望。

ASIC大廠博通股價一吐怨氣，加上大型雲端服務供應商（CSP）大舉投入ASIC，對聯發科、世芯-KY、矽統、聯詠、智原、創意、日月光投控、神盾、智邦、眾達-KY等打入強心針。