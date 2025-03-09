臻鼎、群創 將談營運前景

重量級科技法說會臻鼎-KY（4958）、群創（3481）與子公司睿生光電，將分別於11日及14日召開線上、實體法說會，並分別說明去年第4季營運結果，及展望2025年營運前景。

全球PCB龍頭臻鼎-KY將於3月11日召開2024年第4季暨全年線上法人說明會，會中將詳細說明公司營運概況與未來展望。

臻鼎已公布2025年2月合併營收為新台幣122.04億元，年增41.2%，創下歷年同期新高；累計1至2月營收達新台幣256.74億元，年增19.8%，亦創同期新高。

臻鼎表示，累計前兩個月營收顯著年增，四大應用包含行動通訊、電腦消費、伺服器/車載/基地台及IC載板皆雙位數成長，其中IC載板年增最高。營收持續創高也顯示公司One ZDT多元分散策略奏效，在各關鍵應用領域積極開發高端產品得以滿足客戶對先進技術的需求，進一步鞏固市場領導地位。

群創及睿生光電的聯合法人說明會，將於3月14日舉行，會中將分別說明2024年第4季公司營運成果及未來營運展望。

群創去年合併營收為2,165億元，年增2.3%。群創將於13日召開董事會通過去年財報。由於群創去年第2季起單季即轉虧為盈，再加計去年處分南科四廠出售予台積電的收益約147億元於年底入帳，確保群創2024年篤定交出獲利成績單。法人關切群創遞延扇出型面板級封裝（FOPLP）量產時程進度，及2025年營運展望。