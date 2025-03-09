AI族群法說連發 展望聚焦

AI族群鴻海（2317）、華碩（2357）、勤誠（8210）及和碩（4938）等科技大廠將於本周舉行法說會，法人關注，除2025年營運展望外，各家對輝達（NVIDIA）GB200伺服器相關業務的出貨進度、及因應川普關稅戰策略，預期都將成為市場關注焦點。

鴻海將在3月14日舉行法說會，公布2024年財報。鴻海2024年營收為6.859兆元、年增11.37%，創歷史新高，在營收規模放大之下，獲利可望跟著增長。展望2025年，鴻海董事長劉揚偉之前表示，2025年營收肯定超過7兆元，至於是否達到8兆元，要看市場狀況而定。

鴻海2月營收5,514億元，創歷年同期新高，月增2.3%，年增56.4%；前二月營收為1.09兆元，年增24.6%，亦為歷年同期新高，主要是受惠消費智能產品與電腦產品需求暢旺。隨輝達GB200伺服器在3月放量，第1季業績可望強勁成長。

華碩將於11日舉行法說會。市場關注，華碩首季板卡業務狀況，尤其輝達RTX50系列上市帶來的影響，此外，還有AI伺服器業務新進展。

華碩本次入列輝達GTC 2025「鑽石級」贊助商，將由董事長施崇棠率隊赴美參與大會，秀出集團旗下各種因應高算力需求而生的頂級伺服器、智慧邊緣電腦、冷卻技術與軟體開發等產品。

和碩則將於13日舉行法說會。該公司持續淡出iPhone組裝製造業務，積極拓展AI伺服器、車用電子及隱形眼鏡等各種新業務，市場聚焦，和碩新業務策略及因應川普關稅戰作法。

和碩擴大伺服器事業布局，日前砸下新台幣約6.33億元入股美國雲端服務業者（CSP）Lambda, Inc.，將取得0.76%股權，Lambda, Inc.同時也是和碩客戶。

伺服器機殼龍頭廠勤誠預計13日召開法說會，除回顧去年財報外，也將針對上半年以及AI伺服器機殼釋出最新展望。展望未來，勤誠曾表示，近兩年受惠AI應用的資本支出，公司積極參與各項專案設計與生產，力求在科技發展趨勢下協助整體供應鏈發展，同步延伸挖掘前沿商機，優化營運成果，全年營運有信心穩健成長。