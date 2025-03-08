國泰投信總座：台積電赴美設廠正向 今年看台股樂觀

台積電（2330）赴美國擴大投資等消息面影響台股近期震盪，國泰投信總經理張雍川8日表示，台積電到美、日設廠是全球佈局一環，為正向策略。至於台股短期主要受到美國川普政府關稅消息面影響，但長期仍回歸基本面，今年還是對台股抱持樂觀態度。

張雍川出席台大校園徵才活動時受訪表示，台積電到美國、日本及德國設廠是全球佈局的一環，對於台積電在整個全球晶圓代工市場地位絕對有正面幫助，接近美國客戶需求，長期對於台灣半導體產業發展絕對是正向策略。

他提到，台股短期主要受到川普政府關稅消息面影響，但長期回歸基本面，例如AI仍會持續帶動高階晶片及高速運算需求，AI就是未來發展最重要的驅動力，AI普及應用多樣化都會持續帶動相關半導體晶片需求，長期可以樂觀看待。

至於市值型ETF現在較受到壓抑，他認為市值型ETF基本上跟著大盤連動性高，短期關稅雜音造成市場拉回，但長期經濟持續成長，對於整個市場包括台股在內還是可以樂觀看待。