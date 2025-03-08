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台積目標價 滙豐降至1,400元…認加碼投資美國是「必要之惡」

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台積電加大美國投資千億美元，近期成為全球關注的焦點。路透
台積電加大美國投資千億美元，近期成為全球關注的焦點。路透

台積電（2330）加大美國投資千億美元，近期成為全球關注的焦點。外資機構包括滙豐、瑞銀、摩根士丹利（大摩）等證券分別出具報告進行最新剖析。其中，滙豐認為台積電新增千億美元投資美國是「必要之惡」，長期毛利率將下降4-9個百分點，因此雖仍建議「買進」，但調降目標價至1,400元，開外資圈調降台積電目標價的第一槍。

滙豐亞洲科技研究部門主管李宜家指出，台積電加碼千億美元美國投資是「必要之惡」（necessary evil）。根據情境分析，假設關稅範圍在25%至100%之間，將可能導致台積電毛利率受影響範圍介於16%至65%，因此加大千億美元投資，雖使折舊成本上揚，長期毛利率將下降4-9個百分點，但仍優於被課關稅的影響程度。

外資看台積電
外資看台積電

此外，雖然李宜家維持對2025、2026年每股收益的預測不變，但考量長期毛利率可能承壓，估值相較於先前假設存在下調風險。因此，將目標本益比由27倍降至25倍，目標價由1,500元降至1,400元。

展望後市，儘管全球市場仍存在不確定性，但李宜家仍看好台積電持續在先進製程晶圓代工領域保持領導地位，且持續受惠於AI與高效能運算（HPC）的成長，後市可期。

瑞銀重申台積電「買進」評級，維持目標價1,350元。

摩根士丹利（大摩）證券也出具最新報告針對「四大議題」進行解析，同時重申「優於大盤」評級、維持目標價1,388元不變。

大摩近期在美國舉行2025年TMT會議，與台積電財務長黃仁昭進行討論。大摩半導體產業分析師詹家鴻表示，台積電資本支出主要用於第四至第六階段的擴張。黃仁昭強調，台積電的投資始終以客戶需求為導向。

台積電在美國的第一座4奈米晶圓廠已進入量產階段，考慮提前推進亞利桑那州第二和第三階段的計劃。隨著客戶的支持，美晶圓廠規模將在未來幾年逐步擴大。

潛在毛利率影響上，未來五年內，台積電海外晶圓廠將稀釋毛利率約2-3%。由於客戶要求全球製造的靈活性，台積電需要美國客戶分擔生產成本，目標是實現長期毛利率53%及以上。

台積電 晶圓廠 毛利率

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