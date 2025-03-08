散戶愈跌愈買 套住60億

台股震盪轉疲，散戶卻愈跌愈買。統計自2月21日台股見高後反轉以來共九個交易日，代表散戶進出動態的融資餘額由3,217.8億一路增加，至昨（7）日已攀升至3,278.5億元，增加60.7億元，這些追買散戶資金全數短套，若後續指數持續修正，恐將引爆籌碼鬆動的停損賣壓風險。

法人表示，輝達股價一跌再跌，使台股權值股紛紛修正。儘管3月中有輝達GTC大會，可望帶動新一波利多題材，但川普政府可能進一步禁止AI晶片出貨或透過轉口給大陸，使AI晶片短期前景多空展望分歧。

法人認為，台股區間震盪，短線將呈個股表現，預期第1季仍有關稅等諸多不確定性，對今年上半年報酬期待可能需要調整，布局建議可適度關注非科技股、具高殖利率題材個股。