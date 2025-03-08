台股外資連九賣 逼近3,000億…前十大權值股僅台積、中華電收平盤

美國總統川普關稅政策使市場預期經濟前景蒙塵，重挫美股四大指數，連動台股昨（7）日開低，權值股不給力，終場跌139點收22,576點，成交量小增至3,672億元，連二跌；單周大跌477點，跌幅2%。

三大法人昨日合計賣超380.4億元。其中外資賣超295億元，連九個交易日賣超，總計賣超金額高達2,989.6億元；投信買超26.6億元，連五買、累計買超256.1億元；自營商賣超112億元，同樣連九賣、累計賣超724億元。

台股觀盤重點與後市展望

八大公股行庫買超76.1億元，主要買超金融股如中信金（2891）、彰銀、國泰金、永豐金及台積電等。

昨天盤面前十大權值股僅台積電、中華電收平，餘均收黑，機器人、矽光子、運動休閒族群也一片慘綠；19大類股中，航運、紡織、鋼鐵逆勢收紅，其他都下跌收黑。

千金股方面，除世芯-KY及材料-KY逆勢收紅外，其餘均下跌收黑。值得注意的是，盤中世紀一度衝上1,010元，使台股閃現19千金。不過最後世紀收991元，AES-KY大跌46元收999元，千金股檔數減至17千金。

統計台股本周大跌477點，跌幅2%，連兩周收跌。在未跌破22,500點支撐前，台股恐將維持去年第4季以來的22,500點到23,700點大區間整理格局。

台新投顧副總經理黃文清表示，此波行情受到美國總統川普貿易政策影響，指數已陷入整理，雖不至於大跌，但也漲不動。尤其外資連續賣超，投信雖小買，仍不足以平衡，但整體來說盤勢低檔有撐。

對於後續可關注族群，綜合黃文清與投信台股研究團隊看法，非金電部分，仍可關注在美設廠的鋼鐵、汽車零組件廠，以及重建題材的鋼鐵、水泥族群。

電子股部分，月中輝達GTC大會，機器人概念可能有短線題材。另外由於台積電將擴大資本支出，受惠擴廠效應，半導體設備、材料等業者預期有機會表現。