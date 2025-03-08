投資女力崛起 開戶數大增

臺灣證券交易所統計至今(2025)年1月最新資料顯示，女性總開戶數為6,854,726戶，多於男性的6,357,794戶。這顯示，越來越多女性為追求經濟獨立，自主理財意識大幅提高。

統計也顯示，證券投資範圍也隨國內外商品多元化而增多，雖然仍是以股票居多，但在債券ETF興起下，投資債券ETF作為固定收益來源之一的人也上升。

另外，觀察證券開戶的年齡分布：41歲以上的女性開戶人數都多於男性，0至40歲則是男多女。根據券商分析，多數40歲以上女性的操作顯示，對人生的財務規劃多是偏向自我。

國內最大的基金交易平台基富通證券曾統計，自主投資人的女性人數較男性多，而且參加「好享退」、「好好退休」兩大退休專案的人數也比男性多，占比都超過55%，女性理財風格較男性相對穩健，操作方式則較青睞定期定額。

基富通統計，定期定額投資人明顯偏好股票型基金與平衡型基金，尤其是台灣股票和科技產業股票兩大類，合計占六成比重，前十大受青睞的類型還包括美國平衡、印度股票、美國（北美）股票、日本股票、全球平衡、全球股票、東南亞股票與中國大陸股票型基金。

基富通指出，熱搜的定期定額基金主要為安聯台灣科技基金、統一奔騰基金、貝萊德世界科技基金、統一黑馬基金、野村優質基金、安聯收益成長基金、安聯台灣智慧基金、元大台灣卓越50ETF連結基金、摩根基金、安聯台灣大壩基金、群益印度中小基金、摩根美國增長基金、野村高科技基金、統一全球新科技基金、瀚亞美國高科技基金、野村中小基金、富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金、安聯AI人工智慧基金、中信越南機會基金。

另外，元富證券公布的證券統計數據中，發現現股當沖人數以51-60歲女性居冠，占比達48.9%；存股人數則是41-50歲女性最多，占比達63.1%。另外，投資「定期定額」的比例亦逐年升高，透露女性偏好透過定期定額台股或ETF投資調配資金運用。

此外，女性客戶的年齡與交易量呈高度正相關，越年長女性客戶的大戶比例越高，顯見女性客戶資產累積與投資金額息息相關。

在基金投資商品方面，基富通統計數據顯示，美國及台股較受到投資人青睞，尤其科技股帶來的成長力道激勵股價強勁走勢；日本股市潛力也成為受歡迎的投資市場，透露比例不少的積極屬性投資人勇於買進這類股票基金；但也看到美國及全球平衡型基金入列定時定額十大類型，偏向穩中求利者亦不在少數。

投信人士解讀，美股及台股過去兩年處高點，今年以來震盪又多，多重資產基金增多且受歡迎。凱基收益成長多重資產基金經理人李怡勳表示，股票部位以大型成長股為核心；小型股對利率敏感度相對高，可視實質獲利表現伺機加減碼。債券部位可同時配置非投資等級債與投資等級債，兼顧息收與降息後的潛在資本利得。

滙豐投信投資長韋音如表示，川普2.0時代的政策不可預測性偏高，政黨輪替的過程也因政策變數加大而提高金融市場的波動度，投資人可聚焦超核心多重資產策略，長線鎖定趨勢型態鮮明的主題族群，包括：人工智慧科技、基礎建設等雙元成長題材，並以低波動債券為核心配置，透過穩健策略掌握市場反覆輪動的機會進行多元資產配置。

台灣投資人熱愛高股息ETF，但有多位投資專家提醒，高股息ETF標的是股票，投資風險性相對債券高，並非穩健固定收益來源好標的，在債券ETF興起後，投資人應該從中去挑選適合本身的債券ETF，但應著眼其息收帶來穩定收益，而非期待去賺取波動的資本利得。

群益投信ETF研究團隊表示，降息循環週期，資產品質佳，並且能提供收益的債券ETF仍持續吸引訴求穩健配置的資金流入，非投等債存續期間短，受利率影響程度低，且當前經濟展望依舊穩健，有利於非投等企業基本面持堅，進一步降低其風險，更突顯出非投等債高債息與低存續期間的優勢。

中國信託投信表示，美國經濟雖出現雜音，但大型企業財務體質仍強健，長天期投資等級債受惠信用風險下降，可望成為資金避風港；此外具波動低優勢的短債，被視為短期抵禦市場震盪的利器，因此近期亦持續吸引避險資金流入。