就市論勢／邊緣運算、機器人 聚光

盤面分析

台股持續受到市場不確定因素導致投資信心不足影響，昨（7）日收盤跌139點，跌幅0.6%，以22,576點作收，再度落入半年線之下；本周大盤周線下挫477點，周線連二黑，平均單周日均量3,905億元。

三大法人本周僅投信站在買方，回補256.5億元，外資連續第二周單周賣超破千億元，本周擴大至1,791.9億元，自營商賣超482.6億元，亦較前周上升，三大法人合計賣超2,018.1億元。

投資建議

台股投資焦點研判AI仍是主軸，台鏈能持續受惠。另外，今年世界行動通訊大會MWC主軸圍繞傳輸、物聯網、AI、企業應用等，可看出AI趨勢發展不變，惟投資內容將與過往轉變，如從過往雲端AI相關零組件，轉換為邊緣AI及其他新趨勢。

目前指數走勢可能出現止穩反彈後，再因國際情勢及川普政策等因素回落，預期震盪幅度加大，空間上檔有限。操作上以「選股不選市」為主要策略，AI可聚焦先進製程、封裝、邊緣運算、規格升級IC設計、光通訊、低軌衛星、機器人等。