快訊

北部溼冷明起大回暖 吳德榮：下周末鋒面挾雷雨恐寒流襲台

就市論勢／邊緣運算、機器人 聚光

經濟日報／ 杜欣霈（PGIM保德信中小型股基金經理人）

盤面分析

台股持續受到市場不確定因素導致投資信心不足影響，昨（7）日收盤跌139點，跌幅0.6%，以22,576點作收，再度落入半年線之下；本周大盤周線下挫477點，周線連二黑，平均單周日均量3,905億元。

三大法人本周僅投信站在買方，回補256.5億元，外資連續第二周單周賣超破千億元，本周擴大至1,791.9億元，自營商賣超482.6億元，亦較前周上升，三大法人合計賣超2,018.1億元。

投資建議

台股投資焦點研判AI仍是主軸，台鏈能持續受惠。另外，今年世界行動通訊大會MWC主軸圍繞傳輸、物聯網、AI、企業應用等，可看出AI趨勢發展不變，惟投資內容將與過往轉變，如從過往雲端AI相關零組件，轉換為邊緣AI及其他新趨勢。

目前指數走勢可能出現止穩反彈後，再因國際情勢及川普政策等因素回落，預期震盪幅度加大，空間上檔有限。操作上以「選股不選市」為主要策略，AI可聚焦先進製程、封裝、邊緣運算、規格升級IC設計、光通訊、低軌衛星、機器人等。

延伸閱讀

外資賣不停台股還沒跌夠？ 法人曝4個必買族群

台積電魏哲家談話後 台股能否穩住18千金？得看3檔表現

多空看鴻海 台股關鍵價量密碼 機器人強恆強+低基期低軌衛星+防禦型金融股

美光延攬劉德音擔任董事 加速AI布局

相關新聞

台股外資連九賣 逼近3,000億…前十大權值股僅台積、中華電收平盤

美國總統川普關稅政策使市場預期經濟前景蒙塵，重挫美股四大指數，連動台股昨（7）日開低，權值股不給力，終場跌139點收22...

人形機器人未來可期 法人：這幾檔供應鏈有望受惠

此次台北國際工具機展，以 「AI 與機器人」、「未來智造」與「綠力永續」三大核心主題為主軸，法人表示，本次展的焦點之一為...

散戶愈跌愈買 套住60億

台股震盪轉疲，散戶卻愈跌愈買。統計自2月21日台股見高後反轉以來共九個交易日，代表散戶進出動態的融資餘額由3,217.8...

台積目標價 滙豐降至1,400元…認加碼投資美國是「必要之惡」

台積電加大美國投資千億美元，近期成為全球關注的焦點。外資機構包括滙豐、瑞銀、摩根士丹利（大摩）等證券分別出具報告進行最新...

投資女力崛起 開戶數大增

臺灣證券交易所統計至今（2025）年1月最新資料顯示，女性總開戶數為6,854,726戶，多於男性的6,357,794戶...

就市論勢／邊緣運算、機器人 聚光

台股持續受到市場不確定因素導致投資信心不足影響，昨（7）日收盤跌139點，跌幅0.6%，以22,576點作收，再度落入半年線之下；本周大盤周線下挫477點，周線連二黑，平均單周日均量3,905億元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。